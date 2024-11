Taís Ilhéu Por que mesmo um jovem que erra as 90 questões do Enem não zera a prova

Não dá para escapar: basta abrir o X (Twitter) ou o TikTok nestas semanas de aplicação do Enem 2024 para se deparar com um meme em específico: “ jovem erra as 90 questões do Enem “. Para entrar na trend, os candidatos encaixam suas fotos em uma falsa notícia do G1 – e tem quem já esteja extrapolando a brincadeira para 180 questões ! Mas você sabia que mesmo errando todas as perguntas da prova é impossível tirar nota zero? Pois é, pode respirar aliviado.

Isso acontece porque, no Enem , as notas dos candidatos não correspondem exatamente ao número de acertos – ou seja, acertar metade das questões não vai render uma pontuação 500, exatamente a metade do total. Para correção da prova e atribuição das notas, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) utiliza a chamada Teoria de Resposta ao Item (TRI). Segundo essa metodologia, cada questão vale uma nota específica – que nunca parte do zero.

Entenda melhor o TRI e quais são as menores e maiores notas que alguém pode tirar no Enem.

O que é o TRI

O TRI é um método de correção que busca dar mais coerência à nota dos candidatos. Para isso, ele divide todas as questões do exame entre fáceis, médias e difíceis. Mas engana-se quem pensa que as difíceis valem mais pontos: o quanto essas questões vão valer depende da coerência da prova do candidato – e das chances de ele ter acertado algum item apenas no “chute”.

+ Dá para chutar “certo” no vestibular?

Vamos a um exemplo prático! Imagine que, na prova de História , determinado candidato errou uma questão muito simples, que a resposta poderia facilmente ser encontrada no texto do enunciado. Por outro lado, acertou uma questão mais complexa, que exigia conhecimento prévio e específico. O Inep entenderá que o acerto foi apenas um chute, e outro candidato que fez o caminho inverso (acertou a fácil e errou a difícil) pode ter uma nota maior.

Continua após a publicidade

Isso significa, em outras palavras, que acertar determinada questão não garante a mesma nota para todos os candidatos. O que não muda, no entanto, é que todas as perguntas partem de uma pontuação mínima, que sempre é maior que zero.

E isso nos leva ao próximo tópico.

Ninguém tira zero nas provas do Enem

Em resumo, como cada questão da prova parte de uma nota mínima, mesmo um jovem que errar as 90 – ou 180 – questões ainda pontuará (e por isso não deve virar notícia, fique tranquilo!).

Além de ser impossível tirar nota zero, também não é possível tirar mil em nenhuma das quatro áreas do conhecimento – Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática.

A única prova que foge a esta regra é a redação: nela, sim, é possível zerar ou alcançar os mil pontos.

Continua após a publicidade

Veja abaixo quais foram as notas mínimas e máximas do Enem 2023, por área:

Matemática e suas tecnologias – mín. 319,8 e máx. 958,6

Ciências da Natureza e suas tecnologias – mín. 314,4 e máx. 868,4

Ciências Humanas e suas tecnologias – mín. 289,9 e máx. 823,0

Linguagens, códigos e suas tecnologias – mín. 287,0 e máx. 820,8

Vale lembrar, porém, que os programas que utilizam a nota do Enem como critério para ingresso no Ensino Superior, como o Prouni (Programa Universidade para Todos), o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) e o Sisu (Sistema de Seleção Unificada) exigem uma nota de corte dos candidatos.

Para participar do Fies e do Prouni é necessário uma média de 450 pontos nas provas objetivas e nota maior que zero na redação.

Calendário Enem 2024

Inscrições: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Pagamento taxa de inscrição: 27 de maio a 19 de junho

27 de maio a 19 de junho Pedido de tratamento pelo nome social: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Solicitação de atendimento especializado: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Resultado do pedido de atendimento especializado: 17 de junho

17 de junho Recurso do pedido de atendimento especializado: 17 a 21 de junho

17 a 21 de junho Aplicação das provas: 3 e 10 de novembro

3 e 10 de novembro Divulgação do gabarito: 20 de novembro

20 de novembro Divulgação do resultado: 13 de janeiro

