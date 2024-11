Ludimila Ferreira Estes erros eliminaram quase 5 mil candidatos no 1º dia do Enem 2024

O Enem 2024 (Exame Nacional do Ensino Médio) começou neste último domingo, dia 03 de novembro. De acordo com o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), quase 5 mil candidatos foram eliminados neste primeiro dia . Existem algumas regras que devem ser seguidas pelos candidatos segundo o edital, e todas as eliminações registradas envolvem algumas delas.

De acordo com o Inep , os erros que levaram à eliminação de 4.999 candidatos foram:

tentar deixar o local de prova com o caderno de respostas antes dos 30 minutos finais;

portar equipamento eletrônico;

ausentar-se antes do horário mínimo permitido;

utilizar materiais impressos de apoio/consulta; ou

não atender orientação dos fiscais.

Menor abstenção este ano

Em comparação ao Enem 2023, a taxa de abstenção no exame caiu este ano. A queda foi atribuída ao ao Pé-de-Meia , programa de incentivo voltado a estudantes de baixa renda matriculados em escolas públicas, que exigia que os concluintes do Ensino Médio fizessem o Enem.

O total de ausentes foi de 26,6%, e na edição passada 28,1%. Vale lembrar que também cresceu o número de inscritos neste ano. Entre eles, 94% são concluintes do Ensino Médio em escolas públicas.

Horários Enem 2024

Abertura dos portões: 12h

12h Fechamento dos portões: 13h

13h Início das provas: 13h30

13h30 Saída permitida sem o caderno de questões em ambos os dias: 15h30

15h30 Saída permitida com o caderno de questões no primeiro dia: 18h30

18h30 Saída permitida com o caderno de questões no segundo dia: 18h

18h Fim das provas no primeiro dia: 19h

19h Fim das provas no segundo dia: 18h30

Calendário Enem 2024

Inscrições: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Pagamento taxa de inscrição: 27 de maio a 19 de junho

27 de maio a 19 de junho Pedido de tratamento pelo nome social: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Solicitação de atendimento especializado: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Resultado do pedido de atendimento especializado: 17 de junho

17 de junho Recurso do pedido de atendimento especializado: 17 a 21 de junho

17 a 21 de junho Aplicação das provas: 3 e 10 de novembro

3 e 10 de novembro Divulgação do gabarito: 20 de novembro

20 de novembro Divulgação do resultado: 13 de janeiro

