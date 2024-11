Ludimila Ferreira As dicas da estudante que tirou nota máxima em Matemática e 940 na redação do Enem

Gabrielle Bomtempo tem 24 anos e agora é aluna de Medicina na Universidade Federal Fluminense (UFF). Mas entrar no curso dos sonhos só foi possível porque, no Enem 2023 , ela tirou nota máxima em Matemática e 940 na redação ! A jornada rumo à aprovação começou logo no Ensino Médio, que cursou em uma escola particular com bolsa. Assim que concluiu o terceiro ano, matriculou-se em um cursinho pré-vestibular. Ao todo, foram 6 anos aprendendo a dominar o Enem, sem deixar nenhuma área do conhecimento de lado.

Em entrevista ao GUIA DO ESTUDANTE, Gabrielle contou como fez para se dar bem em humanas – mesmo tendo mais facilidade em exatas – e compartilhou sua estratégia de estudos. Inspire-se!

1. Use estratégias diferentes para diferentes áreas do conhecimento

Para a estudante, a diferença entre Ciências humanas e Ciências Exatas está principalmente na abordagem. A primeira, exige conhecimento de atualidades e interpretação. Já a segunda, de acordo com ela, é mais técnica e requer prática e domínio dos fundamentos.

“Em Matemática, você consegue ver onde errou e corrigir, é muito exercício. Já nas humanas, é essencial ter uma visão ampla e atualizada do mundo. A prova de humanas do Enem pega um tema e traz esse link com com uma questão atual”, explica a estudante.

Porém, Gabrielle alerta: não basta acompanhar as notícias e ficar atento às atualidades. Assim como nas disciplinas que comportam as Ciências Exatas , também é preciso dominar a técnica por trás dos conteúdos de humanidades. A estudante frisa que o essencial, para ambas as áreas do conhecimento, é conhecer a prova do Enem .

2. Conhecendo o Enem

A estudante se aprofundou no modelo de prova do Enem por meio do treino, respondendo exames antigos. A ideia era compreender a construção, competências e habilidades exigidas. Assim, desenvolveu a melhor forma de responder às questões.

“A prova tem um padrão, e você consegue antecipar alguns tipos de questões e planejar como lidar com elas. Saber quais são as mais difíceis e quais resolver primeiro pode economizar tempo e evitar erros”, explica.

3. Pratique com consistência

Gabrielle enfatiza que fazer exercícios diariamente foi essencial para dominar as disciplinas. Para ela, essa repetição ajudou a fixar os conteúdos e facilitou a identificação de padrões e a correção de erros, principalmente em Matemática.

“Estudar exatas envolve muito exercício. Todos os dias, eu passava de 11 a 12 horas resolvendo questões de Matemática, Física e Química”, conta.

Agora, a uma semana do exame, vale a pena praticar com as questões mais clássicas do exame – ou seja, que sempre caem.

4. Encontre seus pontos fracos

A estudante mergulhou nos estudos da Matemática para eliminar as lacunas que tinha nesta competência. Para solidificar seus conhecimentos, pegou um livro da disciplina e estudou inteiro, buscando o compreender os detalhes do conteúdo.

“Eu olhava cada detalhe da matéria, e isso me deu segurança para resolver até as questões mais difíceis”, afirma.

5. Organize os Estudos por nível de dificuldade

Outra dica de Gabrielle é criar uma estratégia para organizar a ordem em que as questões serão resolvidas. Segundo ela, é importante começar pelas que você tem mais facilidade e deixar as mais desafiadoras para o final.

“Isso ajuda a garantir que você vai conseguir responder o maior número de questões no tempo disponível e evita travar no meio da prova”, recomenda.

Calendário Enem 2024

Inscrições: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Pagamento taxa de inscrição: 27 de maio a 19 de junho

27 de maio a 19 de junho Pedido de tratamento pelo nome social: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Solicitação de atendimento especializado: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Resultado do pedido de atendimento especializado: 17 de junho

17 de junho Recurso do pedido de atendimento especializado: 17 a 21 de junho

17 a 21 de junho Aplicação das provas: 3 e 10 de novembro

3 e 10 de novembro Divulgação do gabarito: 20 de novembro

20 de novembro Divulgação do resultado: 13 de janeiro

