Que dia sai o resultado do Enem 2024?

Os gabaritos extraoficiais podem até dar uma forcinha, mas os candidatos só saberão de fato como se saíram no Enem 2024 com a divulgação do resultado final. Isso porque o Inep utiliza um método de correção chamado TRI , Teoria de Resposta ao Item. Ele atribuiu pesos diferentes para cada questão, de acordo com sua classificação em fácil, médio e difícil. Isso significa, na prática, que o número de acertos não corresponde diretamente à nota – e dois candidatos que acertaram exatamente a mesma quantidade de questões podem ter pontuações diferentes.

Por isso, para saber seu desempenho exato, você terá que aguardar até o dia 13 de janeiro de 2025. É nesta data será divulgado o resultado do Enem 2024 , incluindo a nota da redação.

Já o gabarito oficial da prova está previsto para 20 de novembro, 10 dias após o segundo domingo de provas.

Para entender melhor como funciona o TRI e o cálculo da nota do Enem, leia este texto do GUIA DO ESTUDANTE .

Calendário Enem 2024

Inscrições: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Pagamento taxa de inscrição: 27 de maio a 19 de junho

27 de maio a 19 de junho Pedido de tratamento pelo nome social: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Solicitação de atendimento especializado: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Resultado do pedido de atendimento especializado: 17 de junho

17 de junho Recurso do pedido de atendimento especializado: 17 a 21 de junho

17 a 21 de junho Aplicação das provas: 3 e 10 de novembro

3 e 10 de novembro Divulgação do gabarito: 20 de novembro

20 de novembro Divulgação do resultado: 13 de janeiro

