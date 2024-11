Taís Ilhéu Pode ser anulada? Professores divergem sobre questão do 1º dia do Enem 2024

Neste domingo (3), mais de 3 milhões de estudantes de todo o país fizeram o primeiro dia do Enem 2024 . Os professores classificaram a prova, de maneira geral, como atual, abrangente e bem contextualizada. A parte de Linguagens, em específico, seguiu a tendência de anos anteriores – mas uma questão chamou a atenção. De número 33 na prova verde , a pergunta trazia um texto da escritora Tati Bernardi, e pedia que os candidatos identificassem o elemento usado pela autora para manter a unidade temática. Professores do Curso Anglo acreditam que havia duas possibilidades de alternativa, e que por isso a questão pode ser anulada pelo Inep . Outros cursinhos divergem em suas respostas. Entenda abaixo:

<span class="hidden">–</span> Inep/Reprodução

Para Eduardo Calbucci, uma alternativa possível seria a C , que aponta como elemento a reiteração – no caso, da palavra “coisa”. Seu uso reiterado é o que daria essa progressão e unidade temática ao texto, destacando o ponto de vista da autora de que essa é uma palavra “coringa”.

No entanto, o professor do Anglo também enxerga como válida a alternativa A , por causa da referência que Tati Bernardi faz a quatro canções de Caetano Veloso: “Qualquer Coisa”, “Sampa”, “Lindeza” e “Samba de Verão”. Esse recurso de intertextualidade justificaria a primeira alternativa.

Calbucci acredita que o gabarito oficial trará como resposta a letra A, embora a C também seja aceitável. “Isso abre margem para o Inep considerar a anulação da questão ou aceitar um duplo gabarito”, afirma.

O Oficina do Estudante considerou em seu gabarito oficial a alternativa A como correta. Já o Curso Poliedro apontou a letra C como correta, e justifica: “apesar das intertextualidades e citações, consideramos a reiteração da palavra-tema e suas variações a resposta correta pois o enunciado solicita um recurso textual que garante a unidade temática e, além disso, as intertextualidades surgem apenas a partir da metade do excerto”.

Luana Signorelli, professora de Língua Portuguesa e Literatura do Estratégia Vestibulares, defende a alternativa A, e diz que “‘coisar’ não é uma mera reiteração, mas sim um neologismo (uma palavra inventada). Apenas isso não garante uma unidade temática, mas sim faz parte de sua exemplificação”.

Calendário Enem 2024

Inscrições: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Pagamento taxa de inscrição: 27 de maio a 19 de junho

27 de maio a 19 de junho Pedido de tratamento pelo nome social: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Solicitação de atendimento especializado: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Resultado do pedido de atendimento especializado: 17 de junho

17 de junho Recurso do pedido de atendimento especializado: 17 a 21 de junho

17 a 21 de junho Aplicação das provas: 3 e 10 de novembro

3 e 10 de novembro Divulgação do gabarito: 20 de novembro

20 de novembro Divulgação do resultado: 13 de janeiro

