O passo a passo de uma redação exemplo para o Enem 2024

A redação do Enem 2024 pegou os candidatos de surpresa. A temática foi de cunho social, cobrando um texto sobre os “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”. Nas redes sociais, estudantes relatam que, de início, acharam a temática fácil, mas sentiram dificuldades ao discorrer sobre o tema , justamente por ser mais direto e acessível. Para ajudar a entender como a redação poderia ter sido desenvolvida, trazemos o passo a passo elaborado por um professor.

A redação segue todos os padrões para uma nota 1000 e foi escrita pelo Raysten Noleto , do Centro Educacional Leonardo da Vinci . Além de apresentar o texto, Noleto explica, parágrafo a parágrafo, o caminho percorrido. Mas sem desespero! Você pode ter alcançado uma boa nota mesmo que seu texto não se pareça com o modelo. O objetivo é apenas propor uma possível abordagem para o tema.

Confira abaixo a redação completa e, em seguida, os comentários com o passo a passo do professor.

Redação completa

A colonização do Brasil, marcada pela escravidão e exploração de povos africanos, deixou profundas cicatrizes na sociedade brasileira, resultando em um cenário de desigualdade e invisibilização da cultura negra. Nesse contexto, a valorização da africana enfrenta desafios que vão além do reconhecimento simbólico, esbarrando em barreiras estruturais, como o racismo enraizado, e na falta de políticas educacionais que promovam a história afro-brasileira. Assim, discutir os entraves para a valorização da cultura negra é essencial para entender a complexidade desse legado e para construir uma sociedade mais justa e inclusiva.

Um dos principais obstáculos para a valorização da cultura negra no Brasil é o racismo estrutural, presente nas instituições e práticas sociais que historicamente excluem a população negra. Segundo o sociólogo Florestan Fernandes, a abolição da escravatura em 1888 não foi acompanhada por políticas de integração social, o que perpetuou a marginalização dos negros no país. Esse legado se reflete na falta de representatividade em cargos de liderança e no preconceito que ainda hoje limita o acesso da população negra a oportunidades culturais e econômicas. Dessa forma, o racismo enraizado dificulta a inclusão e a valorização efetiva da cultura negra no cenário brasileiro.

Outro desafio para a valorização da cultura negra no Brasil é a insuficiência de políticas educacionais que promovam o conhecimento sobre a história e contribuições afro-brasileiras. Embora a Lei 10.639/03 torne obrigatória a inclusão da história e cultura africana e afro-brasileira no currículo escolar, sua implementação ainda é falha em muitas instituições. Segundo o geógrafo Milton Santos, a educação é essencial para a conscientização e transformação social, mas, sem uma formação adequada, os estudantes permanecem alheios às raízes afro-brasileiras. Essa lacuna educacional contribui para a perpetuação de preconceitos e para a invisibilização da cultura negra na sociedade.

Portanto, é fundamental que medidas sejam adotadas para superar os desafios à valorização da cultura negra no Brasil. Para isso, o Ministério da Educação deve intensificar a fiscalização sobre a aplicação da Lei 10.639/03, garantindo que o currículo escolar inclua de forma efetiva a história e a cultura afro brasileira, especialmente nas disciplinas de história e artes. Essa iniciativa deve ser acompanhada por cursos de capacitação para educadores, promovendo um ensino mais inclusivo e esclarecedor. Com isso, espera-se que as futuras gerações reconheçam e respeitem as contribuições da população negra, combatendo o racismo e promovendo uma sociedade mais igualitária e culturalmente diversa.

Passo a passo

Introdução A colonização do Brasil, marcada pela escravidão e exploração de povos africanos, deixou profundas cicatrizes na sociedade brasileira, resultando em um cenário de desigualdade e invisibilização da cultura negra. Nesse contexto, a valorização da africana enfrenta desafios que vão além do reconhecimento simbólico, esbarrando em barreiras estruturais, como o racismo enraizado, e na falta de políticas educacionais que promovam a história afro-brasileira. Assim, discutir os entraves para a valorização da cultura negra é essencial para entender a complexidade desse legado e para construir uma sociedade mais justa e inclusiva.

A introdução deve apresentar o tema, formular a tese (sua posição sobre o assunto) e antecipar os argumentos que serão desenvolvidos ao longo do texto. É importante ser direto e objetivo, mantendo a introdução em 4 a 6 linhas. Passo a passo:

Contextualize o tema: comece falando sobre a colonização e o impacto histórico da escravidão no Brasil;

Formule a tese: indique que a valorização da cultura negra enfrenta obstáculos importantes no país;

Apresente os argumentos: mencione resumidamente os argumentos que irá explorar, como “racismo enraizado” e “falta de políticas educacionais”.

Desenvolvimento 1 Um dos principais obstáculos para a valorização da cultura negra no Brasil é o racismo estrutural, presente nas instituições e práticas sociais que historicamente excluem a população negra. Segundo o sociólogo Florestan Fernandes, a abolição da escravatura em 1888 não foi acompanhada por políticas de integração social, o que perpetuou a marginalização dos negros no país. Esse legado se reflete na falta de representatividade em cargos de liderança e no preconceito que ainda hoje limita o acesso da população negra a oportunidades culturais e econômicas. Dessa forma, o racismo enraizado dificulta a inclusão e a valorização efetiva da cultura negra no cenário brasileiro.

No primeiro parágrafo de desenvolvimento, trabalhe o primeiro argumento citado na introdução. Aqui, o foco será no “racismo enraizado”. Passo a passo:

Apresente o argumento: aponte que o racismo estrutural é uma barreira para a valorização da cultura negra;

Explique com referência: utilize uma referência teórica (como Florestan Fernandes ) para fortalecer o argumento, explicando o papel histórico do racismo no Brasil;

) para fortalecer o argumento, explicando o papel histórico do racismo no Brasil; Conclua: mostre como essa questão dificulta a inclusão da cultura negra.

Desenvolvimento 2 Outro desafio para a valorização da cultura negra no Brasil é a insuficiência de políticas educacionais que promovam o conhecimento sobre a história e contribuições afro-brasileiras. Embora a Lei 10.639/03 torne obrigatória a inclusão da história e cultura africana e afro-brasileira no currículo escolar, sua implementação ainda é falha em muitas instituições. Segundo o geógrafo Milton Santos, a educação é essencial para a conscientização e transformação social, mas, sem uma formação adequada, os estudantes permanecem alheios às raízes afro-brasileiras. Essa lacuna educacional contribui para a perpetuação de preconceitos e para a invisibilização da cultura negra na sociedade.

No segundo parágrafo de desenvolvimento, desenvolva o segundo argumento mencionado na introdução, que é a “falta de políticas educacionais”. Passo a passo:

Apresente o argumento: diga que a ausência de políticas educacionais consistentes também prejudica a valorização da cultura negra;

Explique com referência: cite a Lei 10.639/03 e como a educação é essencial para conscientizar sobre a história afro-brasileira;

e como a educação é essencial para conscientizar sobre a história afro-brasileira; Conclua: explique que essa falha educacional perpetua preconceitos e invisibiliza a cultura negra.

Conclusão Portanto, é fundamental que medidas sejam adotadas para superar os desafios à valorização da cultura negra no Brasil. Para isso, o Ministério da Educação deve intensificar a fiscalização sobre a aplicação da Lei 10.639/03, garantindo que o currículo escolar inclua de forma efetiva a história e a cultura afro brasileira, especialmente nas disciplinas de história e artes. Essa iniciativa deve ser acompanhada por cursos de capacitação para educadores, promovendo um ensino mais inclusivo e esclarecedor. Com isso, espera-se que as futuras gerações reconheçam e respeitem as contribuições da população negra, combatendo o racismo e promovendo uma sociedade mais igualitária e culturalmente diversa.

A conclusão deve retomar a tese e apresentar uma proposta de intervenção, com os cinco elementos exigidos pelo Enem: agente, ação, meio/modo, detalhamento e finalidade. Passo a passo:

Retome o tema: lembre o leitor da importância de resolver os desafios discutidos;

Apresente a proposta: inclua uma proposta de intervenção para enfrentar os problemas;

Estruture com os cinco elementos:

Agente: quem deve realizar a ação; Ação: o que será feito; Meio/Modo: como a ação será realizada; Detalhamento: explicação adicional da ação; Finalidade: resultado esperado.

