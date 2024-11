Luccas Diaz Tema fácil? Veja o que os candidatos estão comentando sobre a redação do Enem 2024

Apesar do nervosismo em torno da redação do Enem 2024 , o tema deste ano – “ Desafios para a valorização da herança africana no Brasil ” – surpreendeu muitos candidatos pela “facilidade”. Nas redes sociais, estudantes comentaram que a proposta era clara e acessível, mas, mesmo assim, sentiram dificuldade em desenvolver o texto esperado. A aparente simplicidade pode ser justamente o que dificultou o desenvolvimento do texto, uma vez que exigiu uma boa capacidade de argumentação e profundidade.

No final das contas, era bem difícil sair do senso comum e demonstrar domínio do assunto – um desafio bem com a carinha do Enem .

Reunimos aqui algumas das melhores reações e desabafos sobre a proposta nem tão fácil assim:

