Taís Ilhéu Tema de redação do Enem 2024 é ‘desafios para a valorização da herança africana no Brasil’

Neste momento, os mais de 4 milhões de candidatos do Enem 2024 elaboram uma redação com o tema “ Desafios para a valorização da herança africana no Brasil “. A temática acaba de ser divulgado no perfil do ministro da Educação, Camilo Santana. Vale lembrar que, no Enem , os candidatos devem elaborar um texto no formato dissertativo-argumentativo, com uma proposta de intervenção para a problemática.

O tema segue a tradição do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) em pautar temáticas sociais e de relevância na realidades brasileira. Vale lembrar que, há 20 anos, o Brasil tem uma lei que estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas , mas especialistas apontam que não há um pleno cumprimento.

Horários Enem 2024

Abertura dos portões: 12h

12h Fechamento dos portões: 13h

13h Início das provas: 13h30

13h30 Saída permitida sem o caderno de questões em ambos os dias: 15h30

15h30 Saída permitida com o caderno de questões no primeiro dia: 18h30

18h30 Saída permitida com o caderno de questões no segundo dia: 18h

18h Fim das provas no primeiro dia: 19h

19h Fim das provas no segundo dia: 18h30

Calendário Enem 2024

Inscrições: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Pagamento taxa de inscrição: 27 de maio a 19 de junho

27 de maio a 19 de junho Pedido de tratamento pelo nome social: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Solicitação de atendimento especializado: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Resultado do pedido de atendimento especializado: 17 de junho

17 de junho Recurso do pedido de atendimento especializado: 17 a 21 de junho

17 a 21 de junho Aplicação das provas: 3 e 10 de novembro

3 e 10 de novembro Divulgação do gabarito: 20 de novembro

20 de novembro Divulgação do resultado: 13 de janeiro

