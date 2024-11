Ludimila Ferreira Que horas fecha o portão do Enem 2024?

Vai fazer o Enem 2024 e está correndo contra o tempo para chegar antes do portão fechar ? Então aperte o passo, porque você precisa estar no local de prova no máximo às 13h ! Este é o horário exato em que os portões fecham, então se você estiver do lado de fora às 13h01, não conseguirá mais entrar.

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) sempre segue os horários de Brasília, então certifique-se de ajustar conforme seu fuso. Neste domingo, a prova começa às 13h30 e vai até as 19h, já que os candidatos respondem a 90 questões e também elaboram uma redação.

A partir das 18h30, você confere aqui no site do GUIA DO ESTUDANTE a correção da prova e os gabaritos extraoficiais de todas as cores. Acompanhe!

Horários Enem 2024

Abertura dos portões: 12h

12h Fechamento dos portões: 13h

13h Início das provas: 13h30

13h30 Saída permitida sem o caderno de questões em ambos os dias: 15h30

15h30 Saída permitida com o caderno de questões no primeiro dia: 18h30

18h30 Saída permitida com o caderno de questões no segundo dia: 18h

18h Fim das provas no primeiro dia: 19h

19h Fim das provas no segundo dia: 18h30

Calendário Enem 2024

Inscrições: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Pagamento taxa de inscrição: 27 de maio a 19 de junho

27 de maio a 19 de junho Pedido de tratamento pelo nome social: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Solicitação de atendimento especializado: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Resultado do pedido de atendimento especializado: 17 de junho

17 de junho Recurso do pedido de atendimento especializado: 17 a 21 de junho

17 a 21 de junho Aplicação das provas: 3 e 10 de novembro

3 e 10 de novembro Divulgação do gabarito: 20 de novembro

20 de novembro Divulgação do resultado: 13 de janeiro

