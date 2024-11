Taís Ilhéu Que horas começa o Enem? Veja todos os horários

Chegou o grande dia! Neste domingo (3) começa o Enem 2024 . Você, que se preparou o ano todo, não pode colocar tudo a perder justamente agora por causa de atrasos. Por isso, atenção ao relógio: o Enem começa às 13h30 . No entanto, este é o horário em que o candidato começará a responder as questões da prova – ou seja, a esta altura ele já precisa estar na sala de aplicação em seu devido lugar. O horário máximo para acessar os locais de prova é mais cedo, às 13h. Depois disso, não é possível mais entrar nas salas.

Então anote aí: o horário máximo de chegada aos locais de prova do Enem é às 13h, e a prova começa a ser aplicada às 13h30.

A partir das 18h45, quem fez a prova poderá acompanhar a correção dos gabaritos extraoficiais aqui, pelo site do GUIA DO ESTUDANTE. Já salve o link e não perca!

Horários Enem 2024

Abertura dos portões: 12h

12h Fechamento dos portões: 13h

13h Início das provas: 13h30

13h30 Saída permitida sem o caderno de questões em ambos os dias: 15h30

15h30 Saída permitida com o caderno de questões no primeiro dia: 18h30

18h30 Saída permitida com o caderno de questões no segundo dia: 18h

18h Fim das provas no primeiro dia: 19h

19h Fim das provas no segundo dia: 18h30

+ Declaração de comparecimento no Enem: veja como emitir

Continua após a publicidade

Calendário Enem 2024

Inscrições: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Pagamento taxa de inscrição: 27 de maio a 19 de junho

27 de maio a 19 de junho Pedido de tratamento pelo nome social: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Solicitação de atendimento especializado: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Resultado do pedido de atendimento especializado: 17 de junho

17 de junho Recurso do pedido de atendimento especializado: 17 a 21 de junho

17 a 21 de junho Aplicação das provas: 3 e 10 de novembro

3 e 10 de novembro Divulgação do gabarito: 20 de novembro

20 de novembro Divulgação do resultado: 13 de janeiro

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.