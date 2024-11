Ludimila Ferreira Professores indicam possíveis repertórios para a redação do Enem 2024

O primeiro dia do Enem 2024 acontece hoje (3) e, nesta edição, os candidatos precisam elaborar uma redação com o tema “ Desafios para a valorização da herança africana no Brasil “. Assim como nos anos anteriores, o texto deve seguir o formato dissertativo-argumentativo, com uma proposta de intervenção para a problemática. Professores ouvidos pelo GUIA DO ESTUDANTE avaliaram o tema como fácil e relevante, com uma vasta possibilidade de repertórios, incluindo citações, filmes e livros que pautam a questão racial no Brasil.

Confira abaixo quais referências os candidatos poderiam ter usado no texto, de acordo com professores de redação.

Possíveis repertórios para o Enem 2024

Um repertório citado por diversos professores é a Lei 10.639, de 2003, que torna obrigatório o estudo da história e cultura indígena e afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio. Além da lei, a lista de pensadores que refletem sobre o tema é vasta:

Djamila Ribeiro;

Lélia Gonzalez;

Conceição Evaristo;

Darcy Ribeiro;

Antônio Bispo dos Santos, entre outros.

A literatura também é repertório. O livro “Úrsula”, da escritora Maria Firmina dos Reis , conta a vivência de uma mulher escravizada, incluindo sua vinda ao Brasil em um navio negreiro. Além disso, a escritora tinha uma postura abolicionista que se firmou em 1887, com a publicação do conto “A Escrava na Revista Maranhense”. Ela conta a história de uma mulher de classe alta, atuante na causa da abolição, que tenta salvar a vida de uma escravizada.

O poema “O Navio Negreiro”, de Castro Alves, também pode ser usada como repertório. O autor entrou para a história como “poeta dos escravos”, já que dedicou boa parte de sua produção poética à temática do negro e dos horrores da escravidão . Uma das estrofes mais famosas do poema são:

Senhor Deus dos desgraçados!

Dizei-me vós, Senhor Deus!

Se é loucura… se é verdade

Tanto horror perante os céus?!

Ó mar, por que não apagas

Coma esponja de tuas vagas

De teu manto este borrão?…

Astros! noites! tempestades!

Rolai das imensidades!

Varrei os mares, tufão!

O livro “Casa Grande e Senzala”, de Gilberto Freyre, também é um possível repertório – apesar das críticas em torno do mito da democracia racial propagado por ele.

Por fim, “Quarto de Despejo”, de Carolina Maria de Jesus , é uma excelente referência. Trata-se de uma coleção de diários da autora que foram escritos durante cinco anos, enquanto trabalhava como catadora e vivia na favela do Canindé, zona norte de São Paulo, com seus três filhos. Por meio dele, não só observamos as suas dificuldades para contornar a fome e a falta de dinheiro, mas também seus pensamentos em torno de pautas políticas, sociais e relativas à própria escrita.

Fontes consultadas: Mara Coura Linhares do Fibonacci Sistema de Ensino; Daniel Medeiros do Colégio Positivo; Thiago Braga do Colégio e Sistema PH; Ademar Celedônio do SAS Plataforma de Educação; Tanay Gonçalves da Plataforma Professor Ferretto; Felipe Rico da plataforma Redação Nota 1000; Jéssica Dorta da Oficina do Estudante; Candice Almeida do Colégio Positivo.

Horários Enem 2024

Abertura dos portões: 12h

12h Fechamento dos portões: 13h

13h Início das provas: 13h30

13h30 Saída permitida sem o caderno de questões em ambos os dias: 15h30

15h30 Saída permitida com o caderno de questões no primeiro dia: 18h30

18h30 Saída permitida com o caderno de questões no segundo dia: 18h

18h Fim das provas no primeiro dia: 19h

19h Fim das provas no segundo dia: 18h30

Calendário Enem 2024

Inscrições: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Pagamento taxa de inscrição: 27 de maio a 19 de junho

27 de maio a 19 de junho Pedido de tratamento pelo nome social: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Solicitação de atendimento especializado: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Resultado do pedido de atendimento especializado: 17 de junho

17 de junho Recurso do pedido de atendimento especializado: 17 a 21 de junho

17 a 21 de junho Aplicação das provas: 3 e 10 de novembro

3 e 10 de novembro Divulgação do gabarito: 20 de novembro

20 de novembro Divulgação do resultado: 13 de janeiro

