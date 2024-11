Luccas Diaz Primeiro dia do Enem 2024 teve questão sobre Black Lives Matter e integração de refugiados

Neste domingo (3), foi dada a largada para o maior exame do Brasil. O primeiro dia de Enem 2024 reuniu as provas de Linguagens e Ciências Humanas, além da temida redação – que nesta edição abordou a herança africana no Brasil . Como de costume, os candidatos encontraram, ao longo das 90 perguntas, questões envolvendo tópicos pertinentes da atualidade. Na prova deste ano, temas como o movimento Black Lives Matter , a crise dos refugiados e a chegada da pílula anticoncepcional no Brasil apareceram nas questões.

+ Gabarito Enem 2024: veja correção extraoficial do primeiro dia

Veja a lista, em atualização, com alguns dos temas cobrados nas provas:

Movimento Black Lives Matter;

Rompimento de barragens;

Chegada da pílula anticoncepcional no Brasil;

Integração de refugiados na sociedade;

Exibição de novelas brasileiras na Rússia e Angola nos anos 80;

+ Tema de redação do Enem 2024 é ‘desafios para a valorização da herança africana no Brasil’

Continua após a publicidade

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.