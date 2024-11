Ludimila Ferreira Pode levar lápis para o Enem? A caneta é azul ou preta?

O Enem 2024 (Exame Nacional do Ensino Médio) acontece neste domingo a partir das 13h30, e algumas dúvidas ainda afligem os candidatos: pode levar lápis para o Enem ? A caneta é azul ou preta ? Pode levar mochila? Vamos por partes para que você não se perca! Lápis e borracha estão proibidos no Enem.

Abaixo, confira os itens obrigatórios e aqueles que podem te ajudar mesmo sendo opcionais.

+ Que horas começa o Enem? Veja todos os horários

O que eu preciso levar para o Enem?

O único material de papelaria permitido e obrigatório são as canetas pretas de tubo transparente . Outro item indispensável para entrar no local de prova é um documento de identificação original com foto do candidato.

Caso você não tenha sua carteira de identidade expedida por secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas , Polícia Militar ou Polícia Federal no dia da prova, outros documentos podem substituí-la. Eles são os seguintes:

Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados;

Carteira de Registro Nacional Migratório;

Documento Provisório de Registro Nacional Migratório;

Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha validade como documento de identidade;

Passaporte;

Carteira Nacional de Habilitação, expedida depois de 1997;

e-Título – desde que a biometria já tenha sido cadastrada;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital;

RG Digital.

Pode levar mochila no Enem?

Caso queira levar uma mochila para carregar seu lanche, casaco e guarda-chuva com mais facilidade, é permitido a entrada do objeto na sala de aplicação, porém, ela precisará ficar debaixo da sua cadeira durante toda a prova. O fiscal também pode solicitar que você deixe a mochila ou bolsa na frente da sala.

Outros itens não obrigatórios, mas que podem ser uma mão na roda, são o Cartão de Confirmação , uma garrafa de água e lanches leves.

+ 6 situações que podem te eliminar da prova do Enem

Calendário Enem 2024

Inscrições: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Pagamento taxa de inscrição: 27 de maio a 19 de junho

27 de maio a 19 de junho Pedido de tratamento pelo nome social: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Solicitação de atendimento especializado: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Resultado do pedido de atendimento especializado: 17 de junho

17 de junho Recurso do pedido de atendimento especializado: 17 a 21 de junho

17 a 21 de junho Aplicação das provas: 3 e 10 de novembro

3 e 10 de novembro Divulgação do gabarito: 20 de novembro

20 de novembro Divulgação do resultado: 13 de janeiro

