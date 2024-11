Ludimila Ferreira Pé-de-Meia fez cair número de ausentes no Enem 2024, avalia ministro da Educação

Os dados do primeiro dia do Enem 2024 (Exame Nacional do Ensino Médio) foram disponibilizados em coletiva na noite deste domingo (3) e o ministro da Educação, Camilo Santana, atribui os números positivos ao Pé-de-Meia. O programa de incentivo voltado a estudantes de baixa renda matriculados em escolas públicas exigia que os concluintes do Ensino Médio fizessem o Enem – e este, segundo o ministro, foi o motivo da queda de abstenção em relação à última edição.

A coletiva aconteceu em Brasília (DF) e foi transmitida online, por volta das 20h50. O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), em parceira com o Ministério da Educação (MEC) , informou que, em relação ao Enem 2023, diminuiu a taxa de abstenção no exame. O total de ausentes foi de 26,6%, e na edição passada 28,1%. Vale lembrar, no entanto, que também cresceu o número de inscritos neste ano.

Hoje os candidatos responderam 45 questões de Linguagens e Códigos, 45 questões de Ciências Humanas e escrevam uma redação , cujo o tema foi “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil“. A prova continua no próximo domingo (10) com as disciplinas Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Abaixo, confira o cronograma completo do Enem 2024!

+ Gabarito Enem 2024: veja correção extraoficial do primeiro dia

Horários Enem 2024

Abertura dos portões: 12h

12h Fechamento dos portões: 13h

13h Início das provas: 13h30

13h30 Saída permitida sem o caderno de questões em ambos os dias: 15h30

15h30 Saída permitida com o caderno de questões no primeiro dia: 18h30

18h30 Saída permitida com o caderno de questões no segundo dia: 18h

18h Fim das provas no primeiro dia: 19h

19h Fim das provas no segundo dia: 18h30

+ Declaração de comparecimento no Enem: veja como emitir

Calendário Enem 2024

Inscrições: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Pagamento taxa de inscrição: 27 de maio a 19 de junho

27 de maio a 19 de junho Pedido de tratamento pelo nome social: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Solicitação de atendimento especializado: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Resultado do pedido de atendimento especializado: 17 de junho

17 de junho Recurso do pedido de atendimento especializado: 17 a 21 de junho

17 a 21 de junho Aplicação das provas: 3 e 10 de novembro

3 e 10 de novembro Divulgação do gabarito: 20 de novembro

20 de novembro Divulgação do resultado: 13 de janeiro

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.