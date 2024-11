Luccas Diaz Os melhores memes do primeiro dia do Enem 2024

Hoje é o dia! O Enem 2024 começa logo mais, às 13h30, com as provas de Linguagens, Ciências Humanas e a aguardada redação . Como sempre, a internet já está em clima de Enem : entre revisões de última hora, ansiedade a mil e muitas mensagens de apoio, os memes também estão garantidos. Reunimos os melhores deste primeiro dia, para dar aquela distraída e aliviar um pouco a tensão.

1. Indo só para ver como é a vibe

2. Halloween passou, mas o verdadeiro pesadelo começa hoje

3. É meme, gente, lembrando que só são permitidos a caneta e o RG para a prova…

4. Só se fala em uma coisa

5. O pack para o Enem tá prontinho

6. Antes tarde do que nunca

7. Sinais bem CLAROS

8. O sono todo desregulado

