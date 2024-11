Taís Ilhéu Gabarito Enem 2024: veja correção extraoficial do primeiro dia

Os candidatos que fizeram o primeiro dia do Enem 2024 já estão deixando os locais de prova com o caderno de questões em mãos – e ansiosos para saber como se saíram! O GUIA DO ESTUDANTE ajuda a apaziguar essa ansiedade: a partir das 18h30 , disponibilizaremos o gabarito extraoficial do Enem 2024 , corrigido em parceria com os professores do Curso Anglo. Em pouco tempo, será possível conferir todas as respostas de cada um dos quatro cadernos de questões.

Como as respostas são inseridas em tempo real, não pare de atualizar a página!

Segundo dia

No próximo domingo, 10 de novembro, os candidatos voltam aos locais de prova para responderem às provas de Ciências da Natureza e Matemática , que juntas também somam 90 questões. Nesta data, o exame termina mais cedo, às 18h30.

Em ambos os dias, os portões abrem às 12h e fecham às 13h.

