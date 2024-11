Ludimila Ferreira Enem 2024: confira correção comentada do primeiro dia de prova

O primeiro dia de Enem 2024 (Exame Nacional do Ensino Médio) acontece neste domingo (3), das 13h30 às 19h. Ele é dividido entre 90 questões das disciplinas de Linguagens e Códigos e Ciências Humanas, além de uma redação. Para auxiliar os candidatos que querem saber como se saíram no exame, os principais cursinhos pré-vestibular disponibilizam uma correção comentada da prova a partir das 18h30. O GUIA DO ESTUDANTE também publica o gabarito extraoficial de todos os modelos de prova a partir deste horário.

Salve esta página e acompanhe nos links abaixo a correção comentada do Curso Anglo , Oficina do Estudante e Poliedro .

Curso Anglo

Oficina do Estudante

Poliedro

Segundo dia

No próximo domingo, 10 de novembro, os candidatos voltam aos locais de prova para responderem às provas de Ciências da Natureza e Matemática , que juntas também somam 90 questões. Nesta data, o exame termina mais cedo, às 18h30.

Em ambos os dias, os portões abrem às 12h e fecham às 13h.

