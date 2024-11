Ludimila Ferreira Correção de redação: este site te ajuda a estimar sua nota no Enem 2024

Descomplica. A plataforma está disponibilizando 15 mil correções gratuitas dos rascunhos de redação . Para isso, basta que você tenha saído com o seu caderno de provas e tenha uma versão do seu texto, que pode ser inserida por meio de foto ou digitada. A nota oficial da redação do Enem , escrita pelos candidatos neste domingo (3), só sai em janeiro. Mas não precisa ficar ansioso até lá! Já é possível ter uma noção de como você se saiu nesta etapa do exame com a ajuda doA plataforma está disponibilizando 15 mil. Para isso, basta que você tenha saído com o seu caderno de provas e tenha uma versão do seu texto, que pode ser inserida por meio de foto ou digitada.

Inteligência Artificial da empresa, treinada conforme os critérios de correção do Inep. Depois de inserirem seus textos, os candidatos irão receber um feedback imediato e uma nota aproximada. A solução, de acordo com o Descomplica, tem 80% de chances de acertar a nota do candidato. Os textos serão corrigidos pela

No entanto, vale lembrar que na correção oficial, feita pelo Inep, cada texto passa por no mínimo dois corretores, e a nota final será uma média das duas avaliações. Por essa razão, pode haver divergências.

Abaixo, confira como solicitar a correção da plataforma.

Como corrigir seu texto

Para participar, o candidato precisa se cadastrar com nome, e-mail e telefone, depois enviar a redação neste link – pode ser uma foto do rascunho escrito no caderno de questões ou o conteúdo digitado. O aluno terá acesso à nota, feedback com comentários detalhados que se baseiam na cartilha de correção da banca de professores do Cebraspe e sugestões de melhoria no texto.