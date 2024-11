Taís Ilhéu O que levar para comer no Enem? Veja o que pode ou não

Depois de um ano intenso de estudos, chegou o momento de mostrar a que você veio, estudante! O Enem 2024 começa neste domingo (3), e os candidatos enfrentam, logo de cara, 90 questões divididas entre Linguagens e Ciências Humanas, além de uma redação. Para aguentar tamanha maratona, é preciso estar bem alimentado e levar os lanches adequados para comer ao longo das 5 horas e meia de prova.

Alguns itens são velhos conhecidos: não pode faltar água e um chocolatinho é sempre bem-vindo. Mas será que serve qualquer garrafa d’água? E o chocolate, pode ser qualquer um?

Não é tão simples quanto parece, mas o GUIA DO ESTUDANTE te ajuda.

O que comer no Enem

Embora alguns corajosos levem marmita, sanduíches de fast food e outras comidas pesadas para a prova, o mais recomendado é que você invista em lanchinhos leves e fáceis de comer. A comida deve te ajudar a manter a energia e a concentração, e não deve destoar muito do que você costuma ingerir no dia a dia – afinal, seu estômago já está adaptado a certos alimentos.

Aí vai algumas dicas:

Frutas fáceis de comer, como maçã e banana, tem valor nutricional e açúcar em dose equilibrada;

Se for levar chocolate, opte por aqueles com maior concentração de cacau e menos açúcar, para não ter o efeito rebote do pico de energia;

Barras de cereal de boa qualidade;

Algum biscoito ou snack salgado, para quem sofre com pressão baixa;

Vale lembrar que, no caso de itens industrializados, o Inep pede que a embalagem esteja lacrada.

O que beber no Enem

Não precisamos nem dizer que o item mais essencial de todos é a garrafinha d’água! Mas atenção às recomendações do Inep: embora essa não seja uma regra do edital, pode ser interessante optar por uma garrafa transparente , evitando suspeitas de fraude e cola.

O único tipo de garrafa expressamente proibido são as térmicas com termômetro de temperatura .

Além de água, você também pode levar sucos de fruta e outras bebidas leves – refrigerantes, por exemplo, não são muito recomendados, já que podem causar ainda mais sede.

Horários Enem 2024

Abertura dos portões: 12h

12h Fechamento dos portões: 13h

13h Início das provas: 13h30

13h30 Saída permitida sem o caderno de questões em ambos os dias: 15h30

15h30 Saída permitida com o caderno de questões no primeiro dia: 18h30

18h30 Saída permitida com o caderno de questões no segundo dia: 18h

18h Fim das provas no primeiro dia: 19h

19h Fim das provas no segundo dia: 18h30

Calendário Enem 2024

Inscrições: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Pagamento taxa de inscrição: 27 de maio a 19 de junho

27 de maio a 19 de junho Pedido de tratamento pelo nome social: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Solicitação de atendimento especializado: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Resultado do pedido de atendimento especializado: 17 de junho

17 de junho Recurso do pedido de atendimento especializado: 17 a 21 de junho

17 a 21 de junho Aplicação das provas: 3 e 10 de novembro

3 e 10 de novembro Divulgação do gabarito: 20 de novembro

20 de novembro Divulgação do resultado: 13 de janeiro

