Ludimila Ferreira “Graxa” ou “gracha”: qual o certo?

Imagine que você é sapateiro e tem uma missão: comprar o produto que mais usa no dia a dia de trabalho . Mas na hora de pesquisar em lojas online bateu a dúvida: é “graxa” ou “gracha” ? Sem enrolação: o correto é “graxa”, com x. A palavra “gracha”, com ch, não existe na Língua Portuguesa e está errada.

A graxa é uma composição à base de cera, para conservar e dar brilho aos sapatos, como também uma pasta feita com óleo, para lubrificação de máquinas . Abaixo, confira como não errar no “x” e veja exemplos!

"Dessem" ou "descem": qual o certo?

“X” ou “ch”?

A letra “x” confunde muito gente, é verdade, porém não teria como ser diferente: ela registra 4 fonemas na Língua Portuguesa. Além de não emitir nenhum som, dependendo de quem está acompanhada. Mas fique tranquilo que tem truque para não errar na ortografia .

A maioria das palavras que começam com “en”, serão escritas com “x”, como enxada ou enxame, assim como as palavras começadas por “me”, como México e mexerica. Também se usa “x” logo após ditongos , que são a combinação de duas vogais em uma única sílaba. Alguns exemplos são abaixar, peixe e caixa.

Por fim, falando um pouco de História , se escreve com “x” palavras trazidas de outras culturas, adotadas de outros idiomas . Algumas delas são Xangô (africana), xampu (hindu), oxigênio (francês), tóxico (grego), taxar (latim), xerife (árabe e inglês), faxina (italiano), entre outras.

A poderosa letra "X" registra 4 diferentes sons no texto, e também nenhum

Exemplos

O trem deixou algumas marcas de graxa na parte de trás de sua jaqueta.

Lubrificantes químicos, graxa e silicone plástico evitam rangidos.

O engraxate usou muita graxa no sapato do homem.

Preciso comprar graxa para passar no meu sapato.

Ele vive com as mãos sujas de graxa, seja dos sapatos, seja das máquinas.

"A moral" ou "o moral": qual é o certo?

Veja outras dúvidas de português .

