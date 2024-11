Julia Di Spagna 6 dicas de última hora para quem não estudou para a redação do Enem

A redação pode ser um dos maiores desafios do Enem , e a pressão aumenta ainda quando você sente que não estudou o suficiente às vésperas da prova. Se esse é o seu caso, não se preocupe! O GUIA DO ESTUDANTE conversou com a Daniela Toffoli , professora e coordenadora do Curso Anglo, e reuniu algumas dicas rápidas que podem te ajudar a estruturar suas ideias e garantir uma boa pontuação.

Confira abaixo as sugestões para arrasar na escrita, mesmo na correria:

Entenda a estrutura da redação

Para reduzir a possibilidade de erros, vale a pena apostar no básico e ter a seguinte estrutura em mente:

Introdução: é a hora de apresentar o tema e formular sua tese (ponto de vista) a partir de dois argumentos centrais, um para ser explorado em cada parágrafo de desenvolvimento.

Desenvolvimento: divida em dois parágrafos, cada um com uma ideia central (já apresentada na introdução) que deve ser explorada e sustentada. Use argumentos claros e bem fundamentados.

Conclusão: retome o tema e apresente uma proposta de intervenção, solução ou reflexão sobre o tema abordado.

Uma sugestão para gerenciar o seu tempo

Outra dica é planejar o seu tempo direitinho. Para isso, Daniela dá a seguinte sugestão:

Planejamento (10 minutos): reserve um tempo inicial para organizar suas ideias e estruturar um esboço.

Escrita (40 minutos): dedique a maior parte do seu tempo à escrita do texto.

Revisão (10 minutos): revise seu texto para corrigir erros gramaticais, de concordância e de coerência.

Vale reforçar que isso não é uma regra. Pode ser que você leve mais tempo para ter ideias ou organizá-las no texto em si. O importante é construir essa espécie de cronograma para não se atrapalhar com o horário e precisar correr com o resto do exame.

Atenção ao tema

Não adianta criar um baita texto que não tem nada a ver com o que foi pedido pela banca. Por isso, leia atentamente a proposta de redação e certifique-se de compreender o tema adequadamente ,bem como os recortes abordados. “Lembre-se de que é imprescindível usar as palavras-chave já na introdução para evitar fuga ou tangenciamento do tema”, indica Daniela.

Coesão e coerência

Outra dica é usar conectivos para ligar suas ideias e parágrafos. Isso torna o texto mais fluido e lógico – e é uma exigência do Enem. Vale evitar também períodos muito longos e complexos, para manter a clareza e a objetividade.

Proposta de intervenção

Sua proposta deve ser viável e respeitar os direitos humanos, além de ser realista. “Ela também deve conter cinco elementos, ou seja, contemplar quem (agente), o que (ação), como (meio/modo de execução da ação), para que (efeito da ação) e um detalhamento (que pode ser uma explicação, exemplificação ou justificativa) de um dos elementos anteriores”, diz a professora.

Mantenha a calma

Acredite em suas habilidades e no que já aprendeu até agora, afinal, a confiança pode fazer toda a diferença no seu desempenho. Já se a ansiedade bater, procure fazer exercícios de respiração ou meditação para controlar o nervosismo antes do exame.

