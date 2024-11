Julia Di Spagna Qual é o melhor momento para entrar na sala de prova do Enem?

Imagine que você consultou o seu local de prova do Enem , conseguiu chegar com bastante antecedência e já está com tudo pronto. E agora? Entrar na sala de prova ou ficar do lado de fora e só entrar faltando poucos minutos?

Segundo Ana Paula Aguiar, professora de História, Sociologia e Atualidades do Sistema de Ensino pH, vale muito a pena chegar cedo e entrar logo na sala, pois isso ajuda a administrar possíveis imprevistos, como encontrar o prédio certo, a sala correta e ter tempo para se acalmar antes do início do exame.

“Ao entrar com antecedência, você ainda tem a chance de escolher um lugar mais confortável – seja perto ou longe da janela, próximo ou longe da porta, mais ao fundo ou à frente, conforme preferir”, explica.

Mas ela ressalta que muitos vestibulandos ficam ansiosos e, para aliviar a tensão e passar o tempo, preferem ficar do lado de fora até os últimos minutos, o que pode ser arriscado caso algum imprevisto ocorra.

Uma dica dela para passar esse tempo é realizar algumas técnicas de respiração, como a “respiração em 4-4-4”: inspire contando até quatro, segure o ar por quatro e expire por quatro segundos, repetindo algumas vezes para acalmar o sistema nervoso.

Outra sugestão é antecipar um pequeno lanche quando entrar na sala e ficar aguardando o início da prova.

“Nessa reta final, é importante manter a calma para que sua saúde mental seja sua aliada e não um obstáculo. Foque em suas estratégias, confie na sua preparação e entre com serenidade para dar o seu melhor!”, finaliza a especialista.

Calendário Enem 2024

Inscrições: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Pagamento taxa de inscrição: 27 de maio a 19 de junho

27 de maio a 19 de junho Pedido de tratamento pelo nome social: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Solicitação de atendimento especializado: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Resultado do pedido de atendimento especializado: 17 de junho

17 de junho Recurso do pedido de atendimento especializado: 17 a 21 de junho

17 a 21 de junho Aplicação das provas: 3 e 10 de novembro

3 e 10 de novembro Divulgação do gabarito: 20 de novembro

20 de novembro Divulgação do resultado: 13 de janeiro

