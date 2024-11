Ludimila Ferreira Pode ir de chinelo no Enem? Veja quais roupas são permitidas na prova

O primeiro dia do Enem 2024 (Exame Nacional do Ensino Médio) acontece este domingo (3) e uma dúvida ainda assola a mente dos candidatos: que roupas são permitidas? Pode ir de chinelo? Será que vão me deixar entrar se eu for de bermuda ? Alguns locais e ocasiões até exigem um certo dress code , mas a prova do Enem não é uma delas!

Para o exame, está liberado ir de chinelo, shorts e qualquer outra roupa em que o candidato se sinta confortável. O que vale é ficar de olho no clima e se preparar para possíveis alterações ao longo da tarde, já que, com as mudanças climáticas, o tempo está cada vez mais imprevisível.

É claro que a permissividade da prova tem um limite: não são permitidos certos itens que podem comprometer a segurança e possibilidade fraudes e colas, como bonés. Abaixo, confira o melhor jeito de se vestir no dia do Enem e o que está completamente proibido no dia do exame.

O que vestir no dia do Enem?

Bermudas, regatas, shorts e chinelos estão liberados no dia do Enem, principalmente se estiver calor . O ideal é se vestir de forma confortável tanto para a realização do exame, quanto para o trajeto de ida e volta do local de prova .

Utilize aplicativos e sites para consultar o clima. Se estiver indicando um dia de calor, opte por tecidos leves, mas também tenha uma blusa de frio com você para garantir conforto na sala de aula – afinal, nunca se sabe se terá ar-condicionado no lugar. O mesmo conselho vale par quem sente muito frio nos pés, talvez valha a pena ir com um sapato fechado para evitar o desconforto.

É preciso lembrar também que são 5h30 de prova na qual você passará a maior parte sentado. Além de escolher roupas de tecidos confortáveis, elas não podem te apertar. As partes de baixo como shorts, bermudas, saias e calças com elástico podem ser suas aliadas. Deixar o cinto em casa evita a má circulação e formigamentos e também pode te fazer ganhar tempo na hora de ir no banheiro.

Por fim, embora seja um item básico no guarda-roupa de muita gente, as calças jeans skinny podem não ser as mais adequadas para esse momento, já que são apertadas e podem se tornar abafadas em tempos de muito calor. Acessórios de cabelo, brincos e colares são permitidos, mas evite aqueles que escondem as orelhas.

O que está proibido?

Está sol demais para sair de casa sem proteger o rosto com um boné? Saiba que ele precisará ser guardado no saquinho disponibilizado pelo fiscal quando você for entrar na sala – e pode ser um tanto incômodo, já que o espaço é pequeno, então considere deixar em casa. Usar óculos de sol, bonés, chapéus e qualquer item que esconda as orelhas é proibido durante a realização da prova.

Artigos como véus são permitidos, mas serão vistoriados pelo aplicador antes do início do exame . Apesar de não serem vestimentas, equipamentos usados por pessoas com necessidades especiais, como máquina Perkins, óculos especiais, lupa e outros também serão examinados antes da prova.

Calendário Enem 2024

Inscrições: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Pagamento taxa de inscrição: 27 de maio a 19 de junho

27 de maio a 19 de junho Pedido de tratamento pelo nome social: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Solicitação de atendimento especializado: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Resultado do pedido de atendimento especializado: 17 de junho

17 de junho Recurso do pedido de atendimento especializado: 17 a 21 de junho

17 a 21 de junho Aplicação das provas: 3 e 10 de novembro

3 e 10 de novembro Divulgação do gabarito: 20 de novembro

20 de novembro Divulgação do resultado: 13 de janeiro

