A Fuvest , fundação responsável pelo vestibular da USP , liberou para consulta nesta sexta-feira (1) o local de prova da primeira fase . Para ver a informação, o candidato deve acessar este site e logar com CPF e senha criada durante a inscrição. As provas serão aplicadas na capital, região metropolitana e cidades do interior e litoral paulista.

Nesta edição, a prova de primeira fase acontece em 17 de novembro, a partir das 13h. Esta etapa é composta por 90 questões de múltipla escolha para cinco horas de prova. As questões são divididas entre as disciplinas básicas do ensino médio – português e literatura, história, geografia, matemática , física, química, biologia, inglês – e algumas interdisciplinares.

Já a segunda fase está marcada para 15 e 16 de novembro. O primeiro dia terá 10 questões de português – envolvendo compreensão e interpretação de textos, gramática e literatura – e uma redação ; o segundo terá 12 questões de igual valor, sobre duas a quatro disciplinas, dependendo da carreira escolhida.

Confira aqui a relação-candidato vaga desta edição e os cursos mais concorridos.

Leituras obrigatórias

As obras obrigatórias que compõem a prova de literatura tanto na primeira quanto na segunda fase são as seguintes:

+ Veja a lista de livros obrigatórios da Fuvest 2025

Calendário da Fuvest 2025

Período de inscrições: 19 de agosto a 8 de outubro

19 de agosto a 8 de outubro Prova da 1ª fase: 17 de novembro às 13h

17 de novembro às 13h Prova da 2ª fase : 15 e 16 de dezembro às 13h

: 15 e 16 de dezembro às 13h Provas de habilidades específicas : 9 de dezembro de 2024 a 9 de janeiro de 2025

: 9 de dezembro de 2024 a 9 de janeiro de 2025 Primeira chamada: 24 de janeiro de 2025

