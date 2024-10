Luccas Diaz Vale a pena levar diferentes tipos de caneta para o Enem? Veja dicas

Escolher a caneta certa para o Enem vai além de simplesmente encontrar uma esferográfica preta de tubo transparente. Acredite ou não, a espessura da ponta pode ser uma aliada poderosa na hora de ganhar tempo no gabarito ou passar a redação a limpo, ajudando a manter o ritmo, a precisão e até a economia de tempo.

Para agilidade no gabarito, caneta de ponta grossa

Quando o assunto é preencher o gabarito, uma caneta de ponta grossa pode ser sua melhor amiga. Opções com pontas de 1.4 mm ou 1.6 mm cobrem as bolinhas de maneira rápida e eficiente, exigindo menos esforço para completar cada resposta. Além disso, garantem que o preenchimento fique nítido e escuro – essencial para a leitura automática. Com uma ponta mais grossa, você gasta menos tempo em cada bolha e diminui as chances de erro.

No TikTok, a estudante Camille Kuranishi fez um teste: preencheu uma bolinha do gabarito com uma caneta 1.0 mm (a mais tradicional) e outra bolinha com uma caneta 1.6 mm. Temporizando cada uma, viu que gastou 4,68 segundos para preencher com a mais fina, e 3,03 com a mais grossa. Parece pouca diferença, cerca de 1,65 segundos, mas lembre-se que são 90 bolinhas para preencher! Só quem já ficou preenchendo o gabarito nos últimos minutos da prova sabe o desespero que é.

Para precisão na redação, caneta de ponta fina

Para a redação, no entanto, a história é outra. Uma caneta de ponta fina – como uma de 0.5 mm ou 0.7 mm – garante a precisão ideal para quem precisa de clareza nos detalhes e controle sobre a caligrafia. Esse tipo de ponta é perfeito para escrever de maneira fluida, sem borrar ou engasgar no papel. Além disso, não podemos esquecer: quanto mais fina a caneta, mais espaço sobra para escrever na redação.

Devo me preocupar, então?

A resposta é simples: não. Se você for fazer a prova do Enem com uma caneta de esferográfica preta simples – como aquelas que vendem na porta dos locais de prova – já é mais do que o suficiente para fazer a prova tranquilamente. Não dá para negar, no entanto, que as dicas envolvendo a espessura do ponteiro têm, sim, pontos válidos e vantagens. Fica ao critério de cada um!

E vale reforçar: o Enem exige canetas de tinta preta e corpo transparente , em nome de facilitar a fiscalização e garantir que todos sigam o mesmo padrão. Na hora de separar as coisas para a prova, leve mais de uma para estar seguro caso uma falhe ou a tinta acabe.

