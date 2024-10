Taís Ilhéu Gabarito, tema de redação e mais: acompanhe a cobertura completa do Enem 2024

A espera acabou! O Enem 2024 começa neste próximo domingo, dia 3 de novembro. No primeiro dia, os candidatos fazem as provas de Ciências Humanas e Linguagens e Códigos, totalizando 90 questões. Além disso, também devem elaborar uma redação no gênero dissertativo-argumentativo – sendo o tema uma das surpresas mais aguardadas pelos candidatos. Já o segundo dia fica por conta das disciplinas de exatas, reunidas em 90 questões de Ciências da Natureza e Matemática.

Ufa! Parece muita coisa, certo? A notícia boa é que o GUIA DO ESTUDANTE estará ao lado dos candidatos em todos os momentos destes dois dias. Aqui no site e nas nossas redes sociais, divulgaremos o tema da redação logo após o início das provas, traremos dicas do que poderia ter sido abordado no texto e a avaliação dos professores sobre a complexidade da temática.

A partir das 18h30 , quando é possível deixar a sala de aplicação com o caderno de questões, começamos a correção extraoficial do gabarito junto com os professores do Curso Anglo. Em pouco tempo, os candidatos terão à disposição o gabarito de todas as cores de prova para checar as respostas e saber como se saíram.

Além disso, também terá um modelo de redação no tema deste ano elaborado por professores, os melhores memes de cada um dos dias, e listas das questões mais fáceis e mais difíceis.

Calendário Enem 2024

Inscrições: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Pagamento taxa de inscrição: 27 de maio a 19 de junho

27 de maio a 19 de junho Pedido de tratamento pelo nome social: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Solicitação de atendimento especializado: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Resultado do pedido de atendimento especializado: 17 de junho

17 de junho Recurso do pedido de atendimento especializado: 17 a 21 de junho

17 a 21 de junho Aplicação das provas: 3 e 10 de novembro

3 e 10 de novembro Divulgação do gabarito: 20 de novembro

20 de novembro Divulgação do resultado: 13 de janeiro

