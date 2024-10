Ludimila Ferreira Celulares que tocam mesmo desligados podem eliminar do Enem

Você vai fazer o Enem 2024 (Exame Nacional do Ensino Médio) no próximo domingo (3) e não está afim de deixar o celular em casa? Então preste atenção: se tiverem alarmes programados, alguns telefones celulares tocam mesmo desligados . Candidatos já foram eliminados em edições anteriores do exame por causa deste evento inesperado, ainda que as marcas não destaquem essa funcionalidade como algo nativo de seus smartphones.

Enquanto parte dos usuários acha isso muito útil, outros podem se dar mal em momentos importantes, como o Enem . Veja quais marcas de celulares já eliminaram candidatos no exame e outros relatos encontrados em fóruns de tecnologia.

Eliminados em 2023

O estudante Geovane do Nascimento Gomes , por exemplo, contou em entrevista ao G1 que foi eliminado no primeiro dia do Enem 2023 na cidade de Rio Branco. No mesmo ano, o celular do candidato Davi Matos tocou em Sergipe, de acordo com o estudante em entrevista para o UOL , mesmo desligado.

A epidemia de celulares tocando mesmo desligados durante o Enem também chegou em Cuiabá, no Mato Grosso. Uma candidata fazia o exame como treineira e foi eliminada conforme relatou em entrevista ao G1 .

De olho nestas marcas

“Nem sabia que isso acontecia”, relatou um candidato ao UOL no ano passado , depois de seu celular despertar às 16h para lembrá-lo de um remédio. Bem no meio da prova do Enem. O smartphone do estudante era da marca Xiaomi, e basta uma rápida busca nas redes sociais para encontrar alertas a respeito da funcionalidade que pode eliminar no Enem:

pra quem vai fazer o enem e usa xiaomi tbm: vai nas configurações do alarme e DESLIGA a opção que faz o celular tocar o alarme mesmo desligado (sim, essa porra existe e pode te eliminar) — reynald k. (@KlossReynald) November 11, 2022

Para usuários Xiaomi esse aqui é o matador do Enem kkkk pic.twitter.com/hTommIPOba — I love cats and hate humans (@kaykcosta) November 23, 2021

Smartphones da Apple, por exemplo, ficam totalmente inativos quando desligados. Mas o GUIA encontrou relatos em fóruns de tecnologia a respeito de modelos antigos da Samsung, Motorola e Nokia que também tocavam o alarme mesmo desligados. Para os usuários que escreveram a respeito esta era, na verdade, uma funcionalidade super útil, já que seria possível desligar o aparelho antes de dormir e poupar bateria.

Mas vamos combinar que ela pode ser bem inconveniente para quem faz Enem, certo?

Como evitar o imprevisto

É importante lembrar que, mesmo no modo avião, funcionalidade que corta a conexão móvel do celular , o alarme toca normalmente se o telefone estiver ligado, independentemente da marca ou modelo.

Para evitar imprevistos no primeiro e segundo dia de Enem este ano, que acontecem em dois domingos consecutivos, certifique-se de desativar TODOS os alarmes do seu smartphone antes de desligar o aparelho e colocá-lo no saquinho disponibilizado pelo fiscal de sala. Essa é a única maneira de garantir que ele não vai tocar.

E se o seu celular for de uma marca com histórico de tocar nas provas, considere deixá-lo em casa, combinado?

Calendário Enem 2024

Inscrições: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Pagamento taxa de inscrição: 27 de maio a 19 de junho

27 de maio a 19 de junho Pedido de tratamento pelo nome social: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Solicitação de atendimento especializado: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Resultado do pedido de atendimento especializado: 17 de junho

17 de junho Recurso do pedido de atendimento especializado: 17 a 21 de junho

17 a 21 de junho Aplicação das provas: 3 e 10 de novembro

3 e 10 de novembro Divulgação do gabarito: 20 de novembro

20 de novembro Divulgação do resultado: 13 de janeiro

