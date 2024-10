Taís Ilhéu Qual é o plural de grão?

Na música “Drão”, Gilberto Gil canta “Drão, o amor da gente é como um grão”. Mas e se ele quisesse dizer que o amor é como um punhado de sementes… seria “grãos” ou “grães” ? Talvez o músico precisasse pedir uma forcinha para o dicionário, porque o plural de palavras terminadas com “-ão” não é mesmo simples!

Existem três plurais possíveis para substantivos com essa terminação:

-ães (como em pães)

-ãos (como em mãos)

-ões (como em leões)

No caso de “grão”, o correto é “grãos” ! Não existe uma regra específica para a formação desses plurais, tudo depende da etimologia das palavras – ou seja, da sua origem.

