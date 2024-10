Luccas Diaz Aulão de redação gratuito com Débora Aladim! Veja onde assistir

Estudantes de todo o Brasil terão a oportunidade de participar de uma aula especial de redação com a influenciadora e historiadora Débora Aladim , que será transmitida gratuitamente no YouTube no dia 1º de novembro, às 15h . Faltando poucos dias para o Enem 2024 , os aulões pré-prova visam reforçar a confiança dos candidatos e revisar os conteúdos principais, especialmente em redação – que, como bem sabemos, é um dos pontos críticos para os estudantes.

Débora Aladim, que se formou em História pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), é um nome bastante conhecido entre os jovens, já que seu canal de educação reúne milhões de seguidores. A youtuber costuma compartilhar conteúdos que ajudam estudantes a compreender temas complexos. Em época de Enem, chega a virar meme pelo entusiasmo (e, às vezes, raiva) com o exame e o tema da redação.

Nesta aula de redação, organizada pela plataforma de educação COC, Débora irá focar nas principais dicas para organizar o texto, seguir a estrutura cobrada pela banca e evitar os erros mais comuns. Para participar, é necessário realizar a inscrição online . O aulão será transmitido no canal do COC no YouTube a partir das 15h na sexta-feira (1º).

Serviço

Aula de Redação com Débora Aladim

Data: 1° de novembro, às 15h

Local: canal do COC no YouTube

Inscrição: online, pelo link

