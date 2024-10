Julia Di Spagna Aprenda distribuição eletrônica, tópico importante da química

Na Química , distribuição eletrônica é a representação da quantidade de elétrons presentes em cada camada (ou nível de energia) de um átomo. Cada camada comporta uma quantidade máxima de elétrons.

Mas qual é o propósito desse estudo? A distribuição eletrônica ajuda a entender propriedades químicas e a reatividade dos elementos. Os elétrons na camada mais externa (camada de valência) são os mais importantes para a formação de ligações químicas. Compreender isso é fundamental para estudar a química de forma mais avançada, já que esse pode ser o primeiro passo para questões mais complexas.

Vem entender melhor o tema que é um clássico dos vestibulares!

Estrutura do átomo

Um átomo é composto por um núcleo, que contém prótons e nêutrons, e elétrons que orbitam ao redor deste núcleo. Os elétrons são organizados em camadas ou níveis de energia.

Veja só o esquema abaixo:

Níveis de energia

Os elétrons são distribuídos em diferentes camadas, que podem ser representadas por números quânticos (n). As camadas são numeradas a partir do núcleo:

1ª camada (n=1)

2ª camada (n=2)

3ª camada (n=3), e assim por diante.

Cada camada pode acomodar um número máximo de elétrons dado pela fórmula 2n². Por exemplo:

1ª camada: 2(1²) = 2 elétrons

2ª camada: 2(2²) = 8 elétrons

3ª camada: 2(3²) = 18 elétrons

As camadas também podem ser representadas pelas letras K, L , M, N, O, P e Q.

Subníveis de energia

Dentro de cada camada, os elétrons estão organizados em subníveis, que são denominados s, p, d e f. Cada subnível tem uma capacidade específica:

Subnível s: 2 elétrons

Subnível p: 6 elétrons

Subnível d: 10 elétrons

Subnível f: 14 elétrons

Para entender a relação entre as camadas e subníveis, observe a tabela abaixo:

Princípio da Aufbau

Os elétrons preenchem os subníveis de energia começando pelo de menor energia até os de maior energia. Isso é conhecido como o princípio da Aufbau. A ordem de preenchimento geralmente segue a sequência: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p.

Na hora de fazer a distribuição eletrônica de determinado elemento, utilize o diagrama de Linus Pauling:

Exemplo prático: Oxigênio (O)

O oxigênio tem 8 elétrons. Sua distribuição eletrônica é:

1s² 2s² 2p⁴

Isso significa que:

A primeira camada (1s) tem 2 elétrons.

A segunda camada tem 2 elétrons no subnível s (2s) e 4 elétrons no subnível p (2p).

