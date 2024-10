Ludimila Ferreira Imagina levar a caneta errada? Estudante conta como seria seu ‘Enem dos pesadelos’

Imagina só quase virar um atrasado no Enem 2024 (Exame Nacional do Ensino Médio) depois de não ter dormido na noite anterior – e ainda esquecer o lanche em casa? Ufa! Parece um pesadelo? Pior do que isso só se deparar com um salgadinho fedido na sala, não entender o tema da redação ou levar a caneta errada.

O estudante Pedro Ribeiro, da Galera CAPRICHO, gravou um vídeo opinando sobre qual seria seu “ Enem dos pesadelos”. E para você, o que de pior poderia acontecer no dia da prova?

Sobre o Enem 2024

O Enem deste ano será realizado nos dias dias 3 e 10 de novembro. O local de prova já está disponível e, para acessar, basta fazer login na página do participante com o gov.br. Os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, de acordo com o horário de Brasília.

No primeiro domingo, os candidatos farão as provas de Ciências Humanas (45 questões de geografia, história, filosofia e sociologia) e Linguagens e Códigos (45 questões de língua portuguesa, literatura e língua estrangeira), além de elaborarem uma redação.

No segundo domingo é a vez das provas de Ciências da Natureza (45 questões de biologia, química e física) e Matemática (45 questões).

Calendário Enem 2024

Inscrições: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Pagamento taxa de inscrição: 27 de maio a 19 de junho

27 de maio a 19 de junho Pedido de tratamento pelo nome social: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Solicitação de atendimento especializado: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Resultado do pedido de atendimento especializado: 17 de junho

17 de junho Recurso do pedido de atendimento especializado: 17 a 21 de junho

17 a 21 de junho Resultado do recurso para atendimento especializado: 27 de junho

27 de junho Aplicação das provas: 3 e 10 de novembro

3 e 10 de novembro Divulgação do gabarito: 20 de novembro

20 de novembro Divulgação do resultado: 13 de janeiro

