Taís Ilhéu Dia Nacional do Livro: conheça a biblioteca que inspirou a data e guarda a 1ª edição dos Lusíadas

Fica no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, a maior biblioteca da América Latina. Com cerca de 10 milhões de itens, que incluem livros, periódicos, discos, partituras e muitos outros documentos, a Biblioteca Nacional do Brasil é um verdadeiro patrimônio do país. Não é à toa que o dia de sua fundação, 29 de outubro , virou data comemorativa: o Dia Nacional do Livro .

+ 5 bibliotecas fascinantes para conhecer um dia

As primeiras obras começaram a ser trazidas pela família real somente alguns anos depois de sua vinda, em caixotes que somavam mais de 60 mil exemplares. Com o acervo no Rio de Janeiro, o príncipe regente D. João anunciou a criação da biblioteca em 1810. Mas se hoje ela é aberta ao público, recebendo milhares de visitantes todos os meses, nos primeiros anos não era bem assim: até 1814, somente estudiosos tinham acesso aos livros e documentos, mediante autorização da família real.

Conheça abaixo algumas curiosidades sobre a Biblioteca Nacional do Brasil, que guarda tesouros da literatura e é considerada pela UNESCO uma das dez maiores bibliotecas do mundo!

1. Sobreviventes de um terremoto

As primeiras obras da Biblioteca Nacional, trazidas por ordem de D. João, são verdadeiras sobreviventes. Isso porque elas compunham, antes, o acervo da Livraria Real, em Lisboa. Em 1º de novembro de 1755, um terremoto atingiu a cidade, dando início a um incêndio que destruiu boa tarde da biblioteca real. As obras remanescentes foram recuperadas, e a elas se juntaram outras doadas por figuras importantes da sociedade portuguesa. Muitos destes livros estão hoje na biblioteca brasileira.

Continua após a publicidade

+ Essa é a quantidade de livros que conseguimos ler na vida, segundo um especialista

2. Bíblias de Gutenberg e outras obras raras

Mogúncia (Mainz), na Alemanha, ficou reconhecida por ser a cidade onde Johann Gutenberg começou a imprimir bíblias. São, portanto, as primeiras do mundo – e duas delas estão na Biblioteca Nacional do Brasil! Outra obra rara guardada no prédio é um exemplar da primeira edição dos Lusíadas, do escritor português Luís Vaz de Camões.

+ 8 livros para ler antes de entrar na faculdade, segundo professores

3. Visite a biblioteca sem sair de casa

Localizado na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, o prédio atual da Biblioteca Nacional foi inaugurado em 1910. Assinado pelo engenheiro militar Sousa Aguiar, impressiona pelas escadas imponentes e arquitetura eclética. Ficou curioso para conhecer? Não precisa pegar a estrada! Desde 2022, é possível fazer um tour virtual pela biblioteca, que foi completamente digitalizada, do chão ao teto. Para visitar, clique aqui .

Continua após a publicidade

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.