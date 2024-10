Julia Di Spagna 7 curiosidades sobre a USP, a maior universidade do país

Dona de alguns dos cursos mais concorridos do país, líder em rankings nacionais e destaque em internacionais, local de formação de diversas personalidades brasileiras famosas e sinônimo de excelência na área de educação. Não é à toa que a USP (Universidade de São Paulo) é o sonho de inúmeros vestibulandos pelo país. Há décadas, a instituição se consolida como um polo de conhecimento, pesquisa e desenvolvimento, tornando-se uma das instituições mais renomadas da América Latina.

Para te incentivar – e dar um empurrãozinho nos estudos – o GUIA DO ESTUDANTE reuniu algumas curiosidades. Confira abaixo!

+ Os cursos da USP que estão entre os melhores do mundo

1. A USP está entre as 0,6% melhores universidades do mundo

Isso mesmo, o reconhecimento da universidade vai além dos quatro cantos do país. Em um ranking elaborado pelo Center for World University Rankings (CWUR), consultoria dos Emirados Árabes, a USP está entre as 0,6% melhores universidades do mundo. Foram avaliadas 20.966 instituições e a brasileira foi classificada na 117ª posição – embora tenha caído oito posições em relação à classificação do ano passado, continua como a instituição mais bem avaliada da Ibero-América.

Continua após a publicidade

Elaborado desde 2012, o levantamento leva em consideração quatro indicadores: a qualidade da educação, medida pelo número de ex-alunos que ganharam grandes distinções acadêmicas em relação ao tamanho da universidade (25%); empregabilidade de ex-alunos (25%); prestígio do corpo docente (10%) e o desempenho da pesquisa desenvolvida (40%).

2. Famosos formados na instituição

A USP já formou inúmeros profissionais que se destacaram em suas áreas de atuação, dentro e fora do Brasil. Algumas das personalidades famosas que passaram por lá são:

Chico Buarque: músico, compositor, cantor e escritor. Cursou a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) entre 1963 e 1965.

William Bonner: o apresentador de telejornal cursou publicidade e propaganda na Escola de Comunicações e Artes (ECA).

Sandra Annenberg: formada pela Escola de Arte Dramática (EAD) da ECA, turma de 1988, seguiu depois carreira no Jornalismo.

Tony Ramos: o ator, mais conhecido por sua atuação na teledramaturgia, foi aluno do curso de filosofia da USP.

Maria Fernanda Cândido: a atriz foi aluna do curso de terapia ocupacional da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP).

Fernando Henrique Cardoso: ex-presidente da República, ex-ministro das Relações Exteriores, ex-ministro da Fazenda, ex-senador do estado de São Paulo. Formou-se em Sociologia pela antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP.

3. A maior do Brasil

Fundada em 1934, a USP é a maior universidade do Brasil, tanto em número de alunos quanto em áreas de pesquisa.

Continua após a publicidade

Sua graduação é formada por 183 cursos, dedicados a todas as áreas do conhecimento, distribuídos em 42 unidades de ensino e pesquisa, com mais de 58 mil alunos. Já a pós-graduação é composta por 239 programas, com cerca de 30 mil matriculados.

Para se ter uma noção de sua atuação na área de pesquisa, atualmente, a universidade é responsável por mais de 20% da produção científica brasileira.

4. Nos últimos 4 anos, a nota de corte de Medicina foi acima de 79

Querendo ou não Medicina , você sabe que esse é o curso mais concorrido. A concorrência é acirrada, o que desencadeia notas de corte bem altas e fora da média das outras carreiras.

Continua após a publicidade

Se pegarmos apenas os últimos quatro anos, por exemplo, é possível ver que todas as notas da primeira fase ficaram acima de 79, sendo 83, 80, 81 e 79, respectivamente.

+ Veja as maiores notas de corte da Fuvest dos últimos anos

5. “Vencerás pela ciência”

Você sabia que “vencerás pela ciência”, ou melhor, “Scientia vinces” em latim, é o lema da USP?

Continua após a publicidade

A frase foi escolhida para o brasão da universidade no dia 25 de janeiro de 1934, quando foi fundada, e foi inspirada na Revolução Constitucionalista de 1932 , quando São Paulo buscou modernizar a sociedade por meio da ciência, da educação e da cultura.

6. Biblioteca Florestan Fernandes

Você já deve saber que a universidade é um polo de pesquisa e um prato cheio para quem sonha em passar horas e horas estudando. Mas você tem noção do efetivo potencial da USP em termos de materiais?

Só na Florestan Fernandes, biblioteca que faz parte da Faculdade de Filosofia , Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH) são 650 mil volumes, entre livros, teses, periódicos e outros documentos.

Continua após a publicidade

+ 5 bibliotecas fascinantes para conhecer um dia

7. Árvores pela USP

Mas a instituição não para por aí. Além das faculdades e centros de pesquisa, a USP é um espaço de socialização, artes, palco de eventos importantes para o país e lar de parques e museus.

Além disso, repleta de áreas verdes, uma alta variedade de espécies e diversos projetos de sustentabilidade, ela reúne 33 mil árvores.

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.