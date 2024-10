Taís Ilhéu Um passo a passo de como ver o local da prova do Enem

A informação está disponível desde a semana passada , mas alguns candidatos ainda não sabem como ver o local da prova do Enem 2024 . É o seu caso? Fique tranquilo, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), responsável pelo exame, acaba de divulgar um passo a passo de como chegar os locais. Confira abaixo!

Ah, você precisará ter em mãos seu login do gov.br , o mesmo que foi utilizado para fazer a inscrição.

+ Dá para mudar o local de prova do Enem?

1. Acesse a Página do Participante

Para começar, você precisa acessar a Página do Participante do Enem 2024 (é só clicar aqui) . Em seguida, clique no botão “Página do Participante – Entrar com gov.br”.

<span class="hidden">–</span> Inep/Reprodução

2. Hora de utilizar o Gov.br

Você será redirecionado para a página de login do Gov.br. Para acessar, insira seu CPF e senha.

Continua após a publicidade

<span class="hidden">–</span> Inep/Divulgação

3. Local de prova

Pronto, você já está na Página do Participante! Na barra lateral, à esquerda da sua tela, você verá escrito “aplicação” e, abaixo, “local de prova”. Clique ali.

<span class="hidden">–</span> Inep/Divulgação

4. Veja seu local de prova

O assistente virtual vai te apresentar uma mensagem com o seguinte botão “LOCAL DE PROVA”. Clique nele e o sistema abrirá um documento.

<span class="hidden">–</span> Inep/Divulgação

5. Salve seu Cartão de Confirmação

Seu local de prova chegou! Neste documento, chamado Cartão de Confirmação da inscrição , consta seu local de prova e outras informações importantes como os dias e horários de prova. Embora não seja obrigatório, o Inep recomenda que os candidatos levem o Cartão de Confirmação no dia da prova.

<span class="hidden">–</span> Inep/Divulgação

Calendário Enem 2024

Inscrições : 27 de maio a 14 de junho

Pagamento taxa de inscrição : 27 de maio a 19 de junho

Pedido de tratamento pelo nome social: 27 de maio a 14 de junho

Solicitação de atendimento especializado: 27 de maio a 14 de junho

Resultado do pedido de atendimento especializado : 17 de junho

Recurso do pedido de atendimento especializado: 17 a 21 de junho

Resultado do recurso para atendimento especializado: 27 de junho

Aplicação das provas: 3 e 10 de novembro

3 e 10 de novembro Divulgação do gabarito: 20 de novembro

20 de novembro Divulgação do resultado: 13 de janeiro

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.