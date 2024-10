Luccas Diaz Quer baixar revistas de atualidades para o Enem de graça? Saiba quem tem direito

O Enem 2024 já está virando a esquina! A poucos dias das provas, os estudantes entram na fase de revisões. Em meio a uma infinidade de assuntos, que tal priorizar as atualidades com maior potencial de cair no exame? Você sabia, por exemplo, que a Amazônia apareceu em todas as edições do Enem dos últimos dez anos ?

Para ficar em dia com estes e outros temas pertinentes do ano, você pode “maratonar” as edições de Atualidades do GUIA DO ESTUDANTE! A publicação mensal, digital e adaptada para celular, está disponível aplicativo GoRead. A assinatura custa R$9,90/mês, com acesso a todo o catálogo da editora Abril, mas tem uma parcela dos estudantes que pode acessar gratuitamente, sem pagar nada: os clientes da operadora Vivo!

É isso mesmo, todas as revistas do GUIA DO ESTUDANTE, além de títulos como VEJA , Superinteressante e Capricho , totalmente na faixa.

Acompanhe o passo a passo abaixo e veja como baixar as revistas gratuitamente.

Passo a passo: baixe as revistas Guia do Estudante de graça

1. Acesse a loja de aplicativos do seu smartphone e baixe o aplicativo do GoRead;

<span class="hidden">–</span> Guia do Estudante/Reprodução

2. No menu lateral, vá em “Acesso com Vivo”;

<span class="hidden">–</span> Guia do Estudante/Guia do Estudante

3. Digite o seu número de celular com DDD;

<span class="hidden">–</span> Guia do Estudante/Reprodução

4. Insira o código recebido via SMS para confirmação;

<span class="hidden">–</span> Guia do Estudante/Reprodução

5. No menu inferior, vá em “Revistas” e, na letra G, selecione GUIA DO ESTUDANTE;

<span class="hidden">–</span> Guia do Estudante/Reprodução

6. Prontinho! Baixe e leia as revistas à vontade!

<span class="hidden">–</span> Guia do Estudante/Reprodução

O que tem na revista?

A prova do Enem , assim como a da Fuvest , Unicamp , Unesp , UFRGS , UnB , UFSC , Unifesp e tantas outras, buscam selecionar estudantes que tenham um olhar crítico perante o mundo em crise. Ou seja, aqueles que saibam identificar, analisar e correlacionar esses fatores, compreendendo que o tema não é exclusivo às questões de uma disciplina ou outra.

Traduzindo: não dá para ser alienado e passar no vestibular!

Por isso, a revista GUIA DO ESTUDANTE ATUALIDADES: VESTIBULAR E ENEM é a sua melhor amiga nesse processo. A cada mês, um dossiê com um assunto pertinente da contemporaneidade. Em cada edição, você encontra:

⁠Dossiê com cinco matérias especiais sobre o tema do mês;

⁠Ilustrações, números e gráficos que exploram o assunto sob diferentes prismas;

Sugestões de quadrinhos, filmes e livros para aumentar o repertório;

⁠Exercício de leitura e análise de imagens;

⁠Simulado com questões de prova sobre o assunto para você testar seus conhecimentos.

Até o momento, foram lançadas três edições:

Agosto | “O clima está maluco?” – Edição especial sobre as mudanças climáticas ; Setembro | “As mulheres e as mudanças sociais” – Edição especial sobre as conquistas e desafios das mulheres na sociedade ; Outubro | “Os desafios da Amazônia” – Edição especial sobre a Amazônia .

Você ainda pode baixar revistas de arquivo do GUIA DO ESTUDANTE, com as clássicas edições de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Química, Física, Biologia, e Redação – além dos especiais Fuvest e Carreiras.

