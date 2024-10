Julia Di Spagna Essas músicas e frases te ajudam decorar fórmulas de matemática e física

Aposto que ainda hoje você sabe de cor uma música que tocava em um desenho animado na sua infância. Mas e a f órmula de matemática que você viu em aula na semana passada, ainda se lembra? Por que isto é mais difícil de decorar ?

Na verdade, existem vários motivos. As características básicas de uma canção, como melodia, ritmo e rima facilitam a “fixação” de um conteúdo no cérebro. Além disso, fórmulas matemáticas costumam envolver conceitos abstratos que podem ser mais difíceis de entender e lembrar.

Um estudo de pesquisadores norte-americanos e alemães mostrou, por exemplo, que a criação de um padrão rítmico e melódico contribui para as funções cognitivas. Independentemente se você quiser guardar uma nova informação, ser mais produtivo nos estudos ou reter melhor a lembrança de algo, a audição de música tem efeitos surpreendentes. “Ela faz algo provavelmente único: estimula o cérebro de um modo poderoso a partir da nossa conexão emocional com ela”, explicou a neuropsicóloga Catherine Loveday em entrevista ao jornal “The Guardian” .

É por esse motivo que muitos professores fazem uso de canções para ajudar os estudantes a absorverem fórmulas, mantendo o mesmo ritmo, mas trocando a letra. Criar frases ou usar palavras que tirem o lado abstrato da equação também é uma técnica utilizada.

Pensando nisso, o GUIA DO ESTUDANTE conversou com os professores Rodrigo Serra , do Colégio Oficina do Estudante, Jéssica Rama , do Sistema de Ensino pH, e Andréa Lemos , da Escola Vereda, e reuniualguns exemplos.

Mas lembre-se: a ideia aqui não é apenas decorar, mas dar uma ferramenta para que você se recorde de um conceito já estudado e compreendido. Afinal de contas, não adiantará nada se lembrar da fórmula na hora da prova e não saber aplicá-la!

Seno da soma de dois ângulos

Fórmula: sen (a+b) = sen(a) · cos(b) + sen(b) · cos(a).

“Minha terra tem palmeiras

Onde canta o sabiá

Seno A, Cosseno B

Seno B, Cosseno A”

Razões trigonométricas dos ângulos notáveis (30º, 45º e 60º).

(em ritmo da canção natalina Jingle Bells)

“Um, dois, três

Três, dois um

Tudo sobre dois

A raiz vai no três e também no dois.

A tangente é diferente veja só vocês,

raiz de três sob três, um, raiz de três.”

Tangente da soma de dois ângulos

Fórmula: tg(a+b) = (tga+tgb)/(1-tga.tgb)

“Tem gente no banheiro A,

Tem gente no banheiro B,

Hum, tem gente no banheiro A e no banheiro B”

Movimento Uniforme (MU) e Movimento Uniformemente Variado (MUV)

Uma palavra também pode ser o suficiente para dar uma forcinha para sua memória. Nos estudos sobre Movimento Uniforme (MU), por exemplo, uma fórmula clássica é S = so. + v.t. Como o som produzido pelas letras lembra “sorvete”, você pode usar essa técnica.

E como a fórmula do MUV é um pouco maior (S = so + vo.t + at²/2), os professores costumam chamá-la de “sorvetão”.

Calorimetria

Para calcular o calor sensível em Calorimetria, a técnica de sons é parecida: Q = m.c.Δt pode equivaler a “que macete”. Já a do calor latente é Q = m.L, apelidada de “que mole”.

Calendário Enem 2024

Inscrições : 27 de maio a 14 de junho

Pagamento taxa de inscrição : 27 de maio a 19 de junho

Pedido de tratamento pelo nome social: 27 de maio a 14 de junho

Solicitação de atendimento especializado: 27 de maio a 14 de junho

Resultado do pedido de atendimento especializado : 17 de junho

Recurso do pedido de atendimento especializado: 17 a 21 de junho

Resultado do recurso para atendimento especializado: 27 de junho

Aplicação das provas: 3 e 10 de novembro

3 e 10 de novembro Divulgação do gabarito: 20 de novembro

20 de novembro Divulgação do resultado: 13 de janeiro

