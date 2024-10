Ludimila Ferreira “Raloim”? Aprenda a escrever o dia das bruxas do jeito certo

O dia mais assustador do ano está chegando! Embora a festa venha se popularizando cada vez mais no Brasil, dá para entender quem ainda não sabe escrever o nome dela corretamente – afinal, esta é uma palavra que não pertence à Língua Portuguesa. A pronúncia se parece com “ raloim “, mas o jeito certo de escrever é Halloween. Embora hoje esteja associada a assombrações e terror, esta é uma celebração pré-cristianismo, que no hemisfério norte relembrava os antepassados e comemorava as colheitas do ano junto com a chegada do inverno.

Além disso, por mais que tenha se popularizado nos Estados Unidos e atravessado o globo por meio dos filmes , este evento cultural tem sua origem, na verdade, na Europa . Abaixo, entenda a origem da palavra “Halloween” e conheça seu significado!

Dia de todos os santos

A etimologia, ou seja, origem da palavra “Halloween”, vem da expressão “All Hallows’ Eve”, que se traduz para “véspera de todos os santos”.

O “Dia de Todos os Santos” antecede o feriado de Finados , celebrado em 2 de novembro no Brasil, e o Dia de Los Muertos , neste mesmo dia no México . Antes de ser o “Dia das Bruxas”, 31 de outubro (ou 01 de novembro), era apenas mais uma das datas no calendário litúrgico, a programação de eventos da Igreja Católica.

Mas a procedência da festa é ainda mais antiga: vem da antiga celebração Samhain, que acontecia durante todo o mês de novembro nos países celtas do Reino Unido , como Irlanda, Escócia e País de Gales.

Exemplos

Fui convidada para uma festa de Halloween.

Não sei que fantasia vestir neste Halloween.

Meu condomínio começou a comemorar o Halloween no ano passado.

Eu gostei de aprender sobre as origens do Halloween.

Meu filme de Halloween favorito é “Abracadabra”.

Queria morar em um lugar que se comemora o Halloween.

