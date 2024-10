Ludimila Ferreira “Dessem” ou “descem”: qual o certo?

Fim do ano chegando, hora de ganhar presentes de Natal ! Se pudesse escolher, o que você gostaria que te dessem ? Ou será que o certo seria “descem” ? Neste caso, o correto é “dessem” com duas letras s. Porém, “descem” com sc também existe na Língua Portuguesa – só passa a significar outra coisa. Abaixo, confira a diferença entre estes verbos !

Dessem, do verbo “dar”

“Dessem” vem do verbo “dar”. É o mesmo que oferecessem, trocassem, transferissem, vendessem, pagassem, recompensassem, gerassem, promovessem. É a conjugação em terceira pessoa no pretérito imperfeito:

se eu desse

se tu desses

se ele desse

se nós déssemos

se vós désseis

se eles dessem

Exemplos:

Poucos meses após a chegada de “Cinquenta Tons”, não havia papel e gráfica que dessem conta da demanda.

Se me dessem esta missão, aceitaria.

A miss Cianorte começou a desfilar na frente dos participantes, insistindo para que eles dessem uma opinião sincera.

Descem, do verbo “descer”

“Descem” pode ter significados mais ou menos literais! Você pode ouvir que “eles descem do ônibus sempre no mesmo ponto” ou que “os alunos descem de nível ao enfrentar os professores”. A etimologia da palavra, ou seja, sua origem vem do latim descendere , descer. “Descem” é a conjugação em terceira pessoa no presente do verbo “descer”:

eu desço

tu desces

ele desce

nós descemos

vós desceis

eles descem

Exemplos:

A concessionária fez uma inversão na pista norte (sentido capital) para os motoristas que descem a serra.

Luge é uma espécie de trenó no gelo individual em que os atletas descem em uma pista com a barriga para cima.

Além disso, diz ela, os carros descem em alta velocidade o trecho próximo à curva, onde há uma ladeira.

