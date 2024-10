Taís Ilhéu “A moral” ou “o moral”: qual é o certo?

No final das fábulas infantis, sempre tem a moral da história. Ou seria “ o moral ”? Tudo vai depender do contexto em que é usado o termo. “Como substantivo feminino, ‘a moral’ se refere a princípios éticos, valores ou lições de vida, como neste exemplo: ‘a moral da história é não desistir’”, explica o professor Luiz Fernando Schibelbain, Líder de Bilíngue e Soft Skills da School of Schools Soluções Educacionais.

Já “o moral”, substantivo masculino, refere-se ao ânimo ou estado de espírito de uma pessoa ou grupo. Um exemplo é: “o moral da equipe está alto”. Ou seja, existem as duas formas.

A origem de “moral”

A palavra “moral” tem origem no latim. Ela deriva do termo “moralis”, que por sua vez vem de “mos, moris”, que significa “costume” ou “hábito”.

O adjetivo “moralis” foi usado pela primeira vez pelo filósofo romano Cícero (106 a.C. – 43 a.C.) para traduzir a palavra grega “êthikos” (ἠθικός), que está na raiz de “ética”.

Ambas as palavras, “moralis” em latim e “êthikos” em grego, estavam relacionadas com o comportamento humano. Com o tempo, “moral” passou a designar, em português e em outras línguas derivadas do latim, aquilo que está relacionado aos princípios e valores que orientam as ações humanas. Depois o termo passou a ser usado também com o significado de ânimo.

Exemplos no dia a dia

Ainda está com dúvida sobre o uso da palavra “moral”? Aqui tem exemplos de uso no feminino e no masculino. É para não errar mais! Confira:

A moral que podemos tirar dessa experiência é valorizar as pessoas que estão do nosso lado.

Gostaria de entender a moral dessa fábula.

A moral que tirei daquele desafio foi que nunca devemos desistir, mesmo quando tudo fica muito difícil.

O moral da equipe estava baixo após a derrota no campeonato.

O moral do grupo foi afetado pela falta de reconhecimento do trabalho realizado.

“Moral” na literatura e na música

Quer mais exemplos? O professor Luiz Fenando cita o uso da palavra no feminino na canção “Na Moral” da banda Jota Quest. “A expressão ‘na moral’ é utilizada como uma gíria que transmite a ideia de agir com tranquilidade e calma diante de situações desafiadoras”. Essa expressão aparece, por exemplo, no refrão:

“Na moral, na moral, só na moral

Na moral

Na moral, na moral, só na moral

Na moral

Vivendo de folia e caos

Quebrando tudo, pra variar

Vivendo entre o sim e o não

Levando tudo na moral “

O uso “o moral” não é tão comum, mas pode ser encontrado em algumas obras literárias, como é o caso do livro “ Memórias da Emília e Peter Pan “, das Obras Completas de Monteiro Lobato. Observe no trecho abaixo a fala de Dona Benta:

“Tome este cafezinho – dizia ela, apresentando-lhe uma xícara. – Nada melhor do que o café para estimular os nervos e levantar o moral . Mas o abatimento do Almirante era enorme. Estava a pensar nas suas tremendas responsabilidades”.

Confira outras Dúvidas de Português .

