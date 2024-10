Taís Ilhéu “Saudar” ou “saldar”: qual é o certo?

A festa começou e você chegou saudando toda a galera. Ou seria “ saldando ”? Neste caso, o certo é usar o verbo “ saudar ”, que significa cumprimentar ou dar boas-vindas. Mas existe “ saldar ”? “Sim, a palavra é usada no sentido de pagar ou quitar uma dívida. Exemplo: ‘ele conseguiu saldar todas as contas do mês’”, explica o professor Luiz Fernando Schibelbain , Líder de Bilíngue e Soft Skills da School of Schools Soluções Educacionais.

Verbos que vêm do latim

A palavra “saudar” vem do latim “salutare”, que significa “cumprimentar” ou “desejar saúde”. Esse verbo, por sua vez, está relacionado ao substantivo “salus”, que quer dizer “saúde” ou “bem-estar”.

Já o termo “saldar” tem origem no italiano “saldare”, que vem do latim “solidare”, significando “tornar sólido”, “pagar uma dívida” ou “finalizar”.

Exemplos do dia a dia

Saudar

O professor entrou na sala para saudar todos os presentes no início da aula.

Fui até a porta saudar os meus amigos quando chegaram para o jantar.

Ela sempre faz questão de saudar os colegas com um sorriso pela manhã.

O presidente subiu ao palco para saudar os convidados do evento.

Ao voltar de viagem, ele foi saudar os vizinhos que não via há meses.

Saldar

Consegui saldar todas as minhas contas antes do final do mês.

Ele pediu um empréstimo para saldar suas dívidas.

Após anos de planejamento, a empresa finalmente conseguiu saldar suas pendências financeiras.

Vou usar meu 13º salário para saldar o cartão de crédito.

Ela trabalhou horas extras para saldar o financiamento do carro.

Em clássicos da literatura

O professor Luiz Fernando lembra dois trechos da literatura em que são usados os verbos “saudar” e “saldar”. Em “ Memórias Póstumas de Brás Cubas “, de Machado de Assis , o narrador, após a morte, descreve:

“ Saudei a todos com um sorriso de eterna despedida.”

“Aqui, ‘saudei’ expressa a ação de cumprimentar os presentes, mesmo após o falecimento, mostrando a ironia característica do autor”, afirma o educador.

Já, o verbo “saldar” foi utilizado por Aluísio Azevedo em sua obra “ O Cortiço ”, no trecho:

“João Romão tratava de saldar as dívidas dos fregueses, para tê-los sempre à mão.”

“Nesta frase, ‘saldar’ refere-se ao ato de João Romão pagar as dívidas dos clientes, visando mantê-los como fregueses fiéis”, comenta o docente.

