Taís Ilhéu Provão Paulista: veja todas as datas da prova que rende vaga na USP e Unicamp

Nos dias 30 e 31 de outubro , mais de 300 mil estudantes concluintes do Ensino Médio na rede pública de ensino fazem o Provão Paulista , vestibular seriado criado em 2023 e que garante vagas em algumas das melhores universidades públicas do país, como a USP (Universidade de São Paulo) e Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). Nestas datas, eles respondem a 90 questões de múltipla escolha divididas da seguinte maneira:

20 questões de Língua Portuguesa;

20 questões de Matemática;

8 questões de Física;

8 questões de Química;

8 questões de Biologia;

7 questões de História;

7 questões de Geografia;

4 questões de Sociologia;

4 questões de Filosofia;

4 questões de Língua Inglesa.

Quem está no terceiro ano do Ensino Médio elabora também uma dissertação no mesmo modelo do Enem .

Além de USP e Unicamp, Unesp (Universidade Estadual Paulista), Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo) e Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) também oferecem vagas pelo Provão Paulista.

Confira abaixo como funciona o vestibular seriado e as principais datas dessa edição.

O que é um vestibular seriado, e como vai funcionar a nota

O principal diferencial do Provão Paulista é o seu caráter seriado. Isto é, em três anos, o estudante que tiver realizado a prova em seu 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio terá uma nota média das três provas calculada automaticamente e, com ela, poderá pleitear vagas nas três universidades. Assim, não será necessário realizar os vestibulares individuais destas universidades como Unicamp e Fuvest – ou pelo menos terá uma chance extra de aprovação. Em 2023, primeiro ano da prova, o resultado do Provão Paulista dos estudantes do 3º ano foi composto apenas pela nota alcançada naquela edição.

Continua após a publicidade

A partir de 2024, quem estava no 2º ano do Ensino Médio em 2023 terá seu resultado calculado a partir da média de duas provas: a nota da última edição e da atual.

Calendário Provão Paulista 2024

Aplicação das provas para o 3º ano do Ensino Médio : 30 e 31 de outubro

: 30 e 31 de outubro Aplicação das provas para o 1º e 2º ano do Ensino Médio : 11 e 12 de novembro

: 11 e 12 de novembro Divulgação do gabarito : 9 de dezembro, a partir das 20h

: 9 de dezembro, a partir das 20h Divulgação do desempenho dos estudantes e classificação prévia : 9 de janeiro de 2025

: 9 de janeiro de 2025 Resultado final para os alunos do 3º ano e primeira chamada : 20 de janeiro de 2025

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.