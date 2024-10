Luccas Diaz Qual é o coletivo de chave?

Ao nos referirmos a um conjunto de objetos, é comum surgir a dúvida sobre qual é o substantivo coletivo correspondente. Quando falamos de chaves , por exemplo, qual seria o coletivo ? Existe um termo específico para isso?

A resposta é sim! O coletivo mais utilizado para chave é “molho” . Um conjunto de chaves pode ser chamado de molho de chaves .

Um pouco estranho, não é? Vem entender o porquê.

Por que “molho”?

A palavra “molho” vem do latim manuculus (o diminutivo de manus , “mão”), usado para descrever “punhado” ou “uma pequena quantidade” – no sentido de que cabe na mão, é tão pequeno como uma mão. No passado, era comum usar essa palavra para descrever qualquer grupo de pequenos itens que fosse reunido, amarrado ou preso de alguma forma – como as chaves em um chaveiro. O termo poderia ser usado para nomear também um molho de cartas.

Já o “molho” culinário vem do latim molliare , e que inicialmente se adaptou como “mollar” no português de Portugal. De forma resumida, diz respeito ao ato de amolecer, tornar macio ou umidificar. Daí vem a ideia do molho: amolecer ou umidificar os alimentos que os acompanha.

Exemplos

Ele tirou o molho de chaves do bolso e procurou a chave certa para abrir a porta;

Com o molho de chaves em mãos, conseguiu destrancar o cadeado;

O molho de chaves caiu da bolsa conforme Gisele corria para pegar o ônibus;

Ele havia esquecido o molho de chaves em cima da mesa de casa;

“É pesado carregar esse molho de chaves para lá e para cá!”, resmungou o funcionário.

