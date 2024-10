Luccas Diaz Maioria quer ser médico, psicólogo ou RI: veja os cursos mais concorridos da Fuvest 2025

Quantos candidatos disputam a mesma vaga na USP que você? Candidatos da Fuvest 2025 já podem obter a resposta para essa pergunta na recém-divulgada relação candidato-vaga do vestibular. O documento, disponibilizada pela Fuvest aqui , mostra que 107.330 estudantes disputam as 8.747 vagas nos cursos de graduação para o próximo ano. Medicina segue como o mais concorrido pelos inscritos: são 23.556 estudantes para 244 vagas, criando a equivalência de 96,5 candidatos por vaga .

Essa média geral inclui modalidades de Ampla Concorrência, estudantes vindos de escolas públicas, e pessoas pretas, pardas ou indígenas (PPI), com a maioria das inscrições concentrada em Ampla Concorrência, onde o número de candidatos por vaga sobe para 113,6. A relação está bem cima da média de todos os cursos do vestibular – 12,3 candidatos por vaga. A concorrência, no entanto, é justificável: o curso de Medicina oferecido pela USP é um dos mais renomados e tradicionais do Brasil, atraindo vestibulandos de todas as regiões do país.

Psicologia: um destaque crescente

Outro curso que ganha cada vez mais popularidade é Psicologia , com 55,6 candidatos por vaga. Em modalidades específicas, como a Ampla Concorrência, essa relação chega a 59,5, consolidando o curso como o segundo mais disputado da edição. A crescente no número de inscrições reflete uma maior conscientização sobre a importância da saúde mental e o aumento de oportunidades profissionais para psicólogos no país.

Seguido, está Relações Internacionais , com 42,5 candidatos por vaga. Na modalidade de Ampla Concorrência, o curso apresenta uma concorrência ainda maior, com 49,8 candidatos por vaga. Nos últimos anos, a procura por essa graduação também aumentou, sobretudo, entre aqueles que se interessam por diplomacia, negócios e geopolítica – ainda que alguns especialistas já apontem uma saturação no mercado.

Cursos voltados para a produção e comunicação, como Audiovisual , Publicidade e Propaganda , e Jornalismo também aparecem entre os mais concorridos. Com 32,3 candidatos por vaga, Audiovisual ocupa o lugar seguinte de RI, atraindo os amantes do cinema, televisão e novas mídias.

Top 10 cursos mais concorridos da Fuvest 2025

Medicina: 96,5 candidatos por vaga

Psicologia : 55,6 candidatos por vaga

Relações Internacionais : 42,5 candidatos por vaga

Audiovisual : 32,3 candidatos por vaga

Publicidade e Propaganda : 28,6 candidatos por vaga

Ciências Biomédicas : 26,3 candidatos por vaga

Jornalismo : 26,2 candidatos por vaga

Artes Visuais : 21,6 candidatos por vaga

Direito : 20,5 candidatos por vaga

Calendário da Fuvest 2025

Período de inscrições: 19 de agosto a 8 de outubro

Prova da 1ª fase: 17 de novembro às 13h

17 de novembro às 13h Prova da 2ª fase : 15 e 16 de dezembro às 13h

: 15 e 16 de dezembro às 13h Provas de habilidades específicas : 9 de dezembro de 2024 a 9 de janeiro de 2025

: 9 de dezembro de 2024 a 9 de janeiro de 2025 Primeira chamada: 24 de janeiro de 2025

