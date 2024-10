Ana Prado Enem 2024: principais fórmulas de Matemática para revisar antes da prova

Seja no Enem 2024 ou em outras provas de vestibular, as questões de Matemática geram apreensão e até um certo temor, especialmente para quem não é muito fã das exatas.

É sempre bom entender o raciocínio por trás das fórmulas, mas não deixa de ser útil ter as mais comuns guardadas na memória.

+ O que mais cai na prova de Matemática do Enem?

Pensando nisso, o GUIA DO ESTUDANTE traz uma lista com as fórmulas mais usadas, para revisar ao longo do ano ou logo antes da prova.

Para não esquecer

Montamos uma lista com as principais fórmulas em Matemática:











