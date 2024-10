Taís Ilhéu Aprenda a converter graus Celsius para Fahrenheit – e não erre no Enem

Se você se deparar com uma notícia de que Nova York registrou a temperatura de 107, não caia para trás. A cidade não está em chamas! Nos Estados Unidos, assim como em alguns outros países, a unidade de medida para temperaturas não é o grau Celsius (ºC) , como no Brasil, mas o Fahrenheit . Por isso os números podem soar mais exorbitantes, mas 107 ºF, por exemplo, equivale a 41,6ºC. Como chegamos a esse número? Existe uma fórmula para converter !

Esse cálculo, inclusive, pode ser útil para concursos e vestibulares, como o Enem . Na área da Física, é bastante comum que os enunciados tragam a temperatura em Fahrenheit, e não em Celsius. Dito isso, pegue uma caneta e anote a fórmula.

A fórmula de Fahrenheit para Celsius

Para obter a temperatura em Fahrenheit quando você tem apenas o dado em Celsius, ou vice-versa, basta aplicar a seguinte fórmula:

<span class="hidden">–</span> guia do estudante/Guia do Estudante

Veja um exemplo de como funciona na prática:

Para converter 15ºC para ºF basta:

15/5 = Tf – 32/9

(Tf – 32) x 5 = 135

Tf – 32 = 135/5

Tf – 32 = 27

Tf = 32 + 27

Tf = 59

Portanto, 15ºC equivalem a 59ºF.

Calendário Enem 2024

Inscrições: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Pagamento taxa de inscrição: 27 de maio a 19 de junho

27 de maio a 19 de junho Pedido de tratamento pelo nome social: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Solicitação de atendimento especializado: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Resultado do pedido de atendimento especializado: 17 de junho

17 de junho Recurso do pedido de atendimento especializado: 17 a 21 de junho

17 a 21 de junho Aplicação das provas: 3 e 10 de novembro

3 e 10 de novembro Divulgação do gabarito: 20 de novembro

20 de novembro Divulgação do resultado: 13 de janeiro

