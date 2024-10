Julia Di Spagna 5 pensadores contemporâneos para citar na redação do Enem

Todo mundo sabe que um elemento que faz toda a diferença em uma nota da redação do Enem é o repertório cultural do candidato. A questão é que muitas pessoas acreditam que os corretores só valorizam conhecimentos mais “eruditos”, pensadores da Antiguidade ou livros clássicos da literatura repletos de palavras difíceis e rebuscadas. Não caia neste engano!

O que a banca realmente espera é que o estudante consiga pegar a sua bagagem cultural – seja de um livro da infância, uma série querida ou livros mais recentes – e consiga relacioná-la com o tema proposto. O que pode soar muito original e autoral, inclusive, é referenciar pensadores contemporâneos , que ainda estão vivos ou deixaram contribuições mais recentes para a sociedade.

O GUIA DO ESTUDANTE selecionou alguns que podem agregar muito aos seus conhecimentos para o vestibular – e para a vida. Confira abaixo:

Djamila Ribeiro

Djamila Ribeiro é uma importante filósofa, escritora e ativista brasileira, conhecida por sua atuação nas áreas de filosofia , feminismo e questões raciais. Nascida em São Paulo em 1980, ela tem se destacado na luta pela igualdade racial e pelos direitos das mulheres, especialmente das mulheres negras. Também é uma voz influente no debate sobre interseccionalidade, abordando como raça, gênero e classe se relacionam na sociedade.

Além disso, Djamila é editora e autora de diversas obras que refletem suas perspectivas sobre o feminismo negro e as desigualdades sociais. Entre suas principais, destacam-se “Quem Tem Medo de Feminismo Negro?”, um ensaio que analisa o feminismo a partir da experiência das mulheres negras, e “O Que É Racismo?”, um livro da coleção Primeiros Passos que oferece uma introdução acessível ao tema.

Byung Chul-Han

Byung-Chul Han é um filósofo e ensaísta sul-coreano naturalizado alemão, reconhecido por suas análises críticas da sociedade contemporânea. Nascido em Seul em 1959, ele se mudou para a Alemanha na adolescência e se formou em filosofia, estudos culturais e teologia. Han é conhecido por explorar temas como a cultura da performance, a sociedade do cansaço e as implicações da tecnologia na vida cotidiana, destacando como essas questões afetam a subjetividade e as relações sociais.

Entre suas obras mais influentes estão “ A Sociedade do Cansaço “, onde discute o esgotamento da individualidade na cultura da eficiência, e “A Agonia da Eros”, que analisa relações amorosas na modernidade.

bell hooks

Nascida Gloria Jean Watkins em 1952, bell hooks foi uma autora, teórica e ativista americana, que se destacou por suas contribuições ao feminismo, à crítica racial e à cultura. Seu trabalho abrange diversos temas, incluindo educação, raça, gênero, classe e sexualidade, sempre enfatizando a importância da interseccionalidade. hooks também ficou marcada por sua abordagem acessível e engajada, buscando tornar as teorias feministas e críticas mais inclusivas e aplicáveis à vida cotidiana.

Entre suas obras estão “Ain’t I a Woman? Black Women and Feminism”, onde analisa a experiência das mulheres negras dentro do movimento feminista, e “Feminism is for Everybody”, um manifesto que busca desmistificar o feminismo e torná-lo mais compreensível para um público amplo.

Chimamanda Adichie

Chimamanda Ngozi Adichie é uma renomada escritora e ativista nigeriana, que contribuiu para a literatura contemporânea e gerou reflexões sobre questões de identidade, gênero e política. Nascida em 15 de setembro de 1977 em Enugu, na Nigéria, Adichie se formou em comunicação e ciência política na Universidade da Nigéria e, posteriormente, conquistou um mestrado em escrita criativa na Universidade de Johns Hopkins. Sua obra é marcada pela exploração das complexidades da experiência africana e da diáspora.

Entre suas obras mais influentes estão “Half of a Yellow Sun”, que retrata a Guerra da Biafra e suas consequências, e “Americanah”, que aborda questões de raça e identidade na experiência de imigrantes nigerianos nos Estados Unidos. Adichie também se destacou por seu ensaio “Sejamos todas feministas”, que se tornou uma referência essencial no debate sobre feminismo, explorando a necessidade de uma luta inclusiva e abrangente por igualdade de gênero. Este ensaio foi adaptado em uma popular palestra TED , ampliando ainda mais seu alcance.

Gilberto Dimenstein

Jornalista, escritor e empreendedor social brasileiro, conhecido por sua atuação na área de comunicação e por seu engajamento em questões sociais e educacionais. Nascido em São Paulo em 1958, Gilberto Dimenstein começou sua carreira no jornalismo na década de 1980 e se destacou por seu trabalho em veículos renomados, como a revista “Veja” e o jornal “O Estado de S. Paulo”. Sua escrita é marcada por uma busca constante por justiça social e uma crítica às desigualdades presentes na sociedade brasileira.

Entre suas principais obras, destaca-se “A Escola e o Futuro”, que discute o papel da educação na formação de cidadãos críticos e participativos, e “A Era do Imprevisto”, onde analisa os desafios contemporâneos e a necessidade de inovação em diversas áreas da sociedade.

Calendário Enem 2024

Inscrições : 27 de maio a 14 de junho

Pagamento taxa de inscrição : 27 de maio a 19 de junho

Pedido de tratamento pelo nome social: 27 de maio a 14 de junho

Solicitação de atendimento especializado: 27 de maio a 14 de junho

Resultado do pedido de atendimento especializado : 17 de junho

Recurso do pedido de atendimento especializado: 17 a 21 de junho

Resultado do recurso para atendimento especializado: 27 de junho

Aplicação das provas: 3 e 10 de novembro

3 e 10 de novembro Divulgação do gabarito: 20 de novembro

20 de novembro Divulgação do resultado: 13 de janeiro

