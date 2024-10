Ludimila Ferreira 10 vezes que a Amazônia apareceu no Enem

Para ir bem no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), não basta praticar o conteúdo básico do ensino médio, também é necessário dominar as atualidades e saber relacioná-las às disciplinas. Quando se trata da Amazônia , por exemplo, o candidato deve ter na ponta da língua as características de Geografia, Biologia, Química e outras disciplinas associadas ao bioma, mas também carregar um bom repertório sobre as discussões atuais.

A floresta já protagonizou dezenas de perguntas no exame ao longo dos últimos anos, abordando localização, relevo, hidrografia, clima, fauna, flora e desafios que o bioma enfrenta. Com as mudanças climáticas cada vez mais presentes no dia a dia, é possível que no Enem 2024 a Amazônia siga sendo um tema recorrente.

Abaixo, veja 10 vezes que a Amazônia apareceu no Enem e confira os comentários de cada questão pelo Anglo Resolve!

Enem 2023

<span class="hidden">–</span> Inep/Reprodução

Resolução:

Quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior será o caráter iônico. Dessa forma, o cátion que resultará em uma interação de maior caráter iônico será o potássio. Alternativa A .

<span class="hidden">–</span> Inep/Reprodução

Resolução:

O desmatamento da Floresta Amazônica está relacionado, principalmente, ao avanço de atividades econômicas na região, como a extração de madeira, a exploração de recursos minerais e atividades agropecuárias, sobretudo a criação de gado bovino e o cultivo de soja. Nesse contexto, é relativamente comum a prática da grilagem, que corresponde à apropriação de terras públicas, também denominadas terras devolutas, com o uso de documentos e títulos de propriedades falsificados. Alternativa A.

Enem 2022

<span class="hidden">–</span> Inep/Reprodução

Resolução:

A presença de rochas ígneas, ou magmáticas, é associada à ocorrência de minerais metálicos, por se tratar de tipos de rochas muito antigas, características da estrutura geológica denominada Escudos Cristalinos, cuja formação se deu no Pré-Cambriano. As manchas escuras no mapa representam as rochas ígneas e são, inclusive, associadas às áreas de grande exploração de minerais metálicos no Brasil, como ferro e bauxita, nas Serras do Carajás (PA) e Oriximiná (PA). Alternativa B.

Enem 2018

<span class="hidden">–</span> Inep/Reprodução

Resolução:

O texto apresentado mostra uma nova visão da ação antrópica histórica sobre a floresta amazônica. Segundo a pesquisadora, há mais de 8 mil anos, os habitantes locais já agiam no processo de domesticação vegetal, interferindo na evolução de várias espécies. Tais afirmações demonstram que a ação sobre a floresta não é um fenômeno recente, como descrito por diversos autores. Alternativa B.

<span class="hidden">–</span> Inep/Reprodução

Resolução:

Admitindo o poraquê como um gerador ideal, sua potência útil é dada por:

começar estilo tamanho matemático 14px reto P com reto u subscrito espaço igual a espaço reto i vezes reto U espaço então espaço reto P com reto u subscrito igual a parêntese esquerdo 2 reto A parêntese direito vezes parêntese esquerdo 600 reto V parêntese direito espaço então espaço reto P com reto u subscrito igual a 1200 reto W fim do estilo

De acordo com a tabela, o equipamento elétrico que apresenta potência aproximada similar à do poraquê (1200W) é a churrasqueira elétrica. Alternativa D.

Enem 2016

<span class="hidden">–</span> Inep/Reprodução

Resolução:

O texto apresenta ao leitor o livro Madeira de ponta a ponta, comentando, por exemplo, que os autores empregaram um “olhar jornalístico, crítico e ao mesmo tempo didático” e que a obra foi “guiada como uma reportagem, rica em informações ilustradas”. Alternativa A.

Enem 2015

<span class="hidden">–</span> Inep/Reprodução

Resolução:

A cultura de populações tradicionais, quilombolas e indígenas, atribui grande valor simbólico e, muitas vezes, significados religiosos ao seu território. O projeto, ao propiciar a aplicação das técnicas modernas de cartografia pelas próprias populações que habitam o local, impulsiona o sentimento de pertencimento e valoriza as identidades coletivas. Alternativa D.

Enem 2014

<span class="hidden">–</span> Inep/Reprodução

Resolução:

O clima amazônico é marcado pela intensa nebulosidade e pela formação de chuvas convectivas. Essa dinâmica atmosférica ocorre, pois a Amazônia está localizada na Região Equatorial, onde se verifica a zona de convergência intertropical. Portanto elevadas temperaturas geram uma área de baixa pressão atmosférica e constantes movimentos convectivos de ar. Alternativa E.

Enem 2013

<span class="hidden">–</span> Inep/Reprodução

Resolução:

A construção de grandes hidrelétricas na Amazônia Legal, região abrangida pela Floresta Amazônica, banhada pelas bacias hidrográficas do Tocantins-Araguaia e Amazônica (rios Xingu e Madeira), está associada a diversos impactos sociais, culturais e econômicos. Como exemplos, destacam-se a alteração de modos de vida tradicionais em tribos indígenas e comunidades ribeirinhas, e frequente necessidade de realojamento populacional das comunidades localizadas no entorno das obras. Alternativa C.

Enem 2011

<span class="hidden">–</span> Inep/Reprodução

Resolução:

Tanto a mineração como a infiltração de artérias rodoviárias causam problemas ambientais. No entanto, tratando-se de processo econômico, é a expansão da fronteira agrícola sobre o Domínio Amazônico o principal vetor dos impactos ambientais: nas últimas décadas do século XX, para favorecer a pecuária extensiva e a agricultura moderna de grãos (especialmente soja), a floresta equatorial vem sendo devastada de forma alarmante, causando preocupações nas parcelas mais críticas da sociedade. Alternativa B.

