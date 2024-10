Ludimila Ferreira Fuja! Evite esses 3 erros se não quiser fugir do tema da redação do Enem

Fugir do tema na redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) é uma das maiores falhas cometidas pelos candidatos A fuga total da proposta apresentada pela banca pode zerar a redação. Já a fuga parcial ou o tangenciamento desconta pontos do candidato. No ano passado, por exemplo, cujo o tema proposto foi “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil” , o Inep considerou como fuga total ao tema a redação que abordou:

o trabalho no Brasil, sem relacioná-lo ao trabalho de cuidado e/ou à mulher;

a assistência ofertada por instituições públicas e/ou privadas, sem menção à pessoa que cuida;

o trabalho de cuidado exercido exclusivamente por homens.

Abaixo, confira 3 erros para evitar na redação do Enem 2024 se não quiser fugir do tema!

1. Abordar o tema de forma genérica

No Enem 2023, candidatos que falaram sobre o trabalho exercido pela mulher, mas não mencionaram a sobrecarga associada ao cuidado, provavelmente perderam pontos por tangenciar o tema. De acordo com o Inep , o tangenciamento é “uma abordagem parcial baseada somente no assunto mais amplo a que o tema está vinculado”, ou seja, é quando o candidato até fala do tema central, mas o faz de forma genérica e sem aprofundar nas particularidades da frase tema.

Outras abordagens que foram consideradas fugas parciais na redação do Enem 2023 foram:

o trabalho da mulher, sua rotina, sem menção à questão do cuidado ou da sobrecarga a ele associada;

o cuidado realizado pela mulher, desassociado da ideia de trabalho, mas associado a vocação, destino, função “natural” da mulher na sociedade;

a divisão do trabalho entre mulheres e homens na sociedade, sem relacioná-la ao trabalho de cuidado.

Para evitar esse deslize, leia atentamente a frase tema, circulando as palavras-chave. Depois, certifique-se de ter mencionado todas elas logo no primeiro parágrafo. Também vale uma atenção extra aos textos de apoio, já que eles ajudam a compreender o tema.

2. Mudar o sentido de um argumento por causa de erros gramaticais

Na Língua Portuguesa , nós temos palavras homófonas. Elas possuem significados e escrita diferentes, mas a sonoridade é igual – o que pode confundir na hora de escrever. Imagine se, durante sua argumentação, você escrever “tachar” ao invés de “taxar” e o corretor acabar interpretando de forma errada o texto? Ou então se acabar escrevendo “apressar” no lugar de “apreçar”, para falar da precificação de alimentos? Errar na ortografia pode tirar pontos não apenas na competência 1 da redação, mas também mudar completamente o que o estudante está tentando dizer no texto.

De acordo com o Inep, “a frequência com que essas falhas ocorrem no texto e o quanto elas prejudicam sua compreensão como um todo é o que ajudará a definir o nível em que uma redação deve ser avaliada na Competência I”. Entre os desvios percebidos, estão a ortografia e emprego de vocabulário preciso. Isso quer dizer que as palavras selecionadas pelo candidato deverão ser usadas em seu sentido correto no contexto em que aparecem.

3. Usar um repertório só de “enfeite”

O repertório , na redação do Enem, precisa ser legitimado, ou seja:

de uma fonte confiável

ser produtivo (ter alguma utilidade na argumentação) e bem desenvolvido durante toda a redação

ter a ver com o tema proposto pela banca.

Não adianta, por exemplo, citar Simone de Beauvoir em uma redação sobre tecnologia e Inteligência Artificial .

Sua compreensão da proposta de redação também é avaliada a partir do uso do repertório sociocultural, então tenha cuidado.

Calendário Enem 2024

Inscrições: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Pagamento taxa de inscrição: 27 de maio a 19 de junho

27 de maio a 19 de junho Pedido de tratamento pelo nome social: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Solicitação de atendimento especializado: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Resultado do pedido de atendimento especializado: 17 de junho

17 de junho Recurso do pedido de atendimento especializado: 17 a 21 de junho

17 a 21 de junho Aplicação das provas: 3 e 10 de novembro

3 e 10 de novembro Divulgação do gabarito: 20 de novembro

20 de novembro Divulgação do resultado: 13 de janeiro

