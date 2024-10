Taís Ilhéu Declaração de comparecimento no Enem: veja como emitir

Você sabia que, por lei, é permitido faltar ao trabalho no dia do Enem sem ter desconto no salário? Você só precisa comprovar que de fato esteve presente nos dias de prova – e é para isso que existe a Declaração de Comparecimento . No caso do Enem , você não precisa buscar um modelo de declaração genérico na internet, já que o Inep disponibiliza um na própria Página do Participante, que pode ser acessada com o login do gov.br. A opção da declaração aparece logo depois que o candidato consulta seu local de prova.

O Inep emite duas declarações, uma para cada dia de prova, sendo que apenas a primeira já está disponível. Depois de fazer o download da declaração, você deve imprimi-la e levá-la junto com você no dia de aplicação da prova. Na sala, apresente o documento ao fiscal, que vai preencher e assinar. É este papel que você deve apresentar no trabalho.

Além da Declaração de Comparecimento, já está disponível na Página do Participante o cartão de confirmação do Enem 2024 . Nele, você encontra as principais informações como número de inscrição, data, hora e local de prova, além de registrar se terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, se for o caso.

Calendário Enem 2024

Inscrições : 27 de maio a 14 de junho

Pagamento taxa de inscrição : 27 de maio a 19 de junho

Pedido de tratamento pelo nome social: 27 de maio a 14 de junho

Solicitação de atendimento especializado: 27 de maio a 14 de junho

Resultado do pedido de atendimento especializado : 17 de junho

Recurso do pedido de atendimento especializado: 17 a 21 de junho

Resultado do recurso para atendimento especializado: 27 de junho

Aplicação das provas: 3 e 10 de novembro

3 e 10 de novembro Divulgação do gabarito: 20 de novembro

20 de novembro Divulgação do resultado: 13 de janeiro

