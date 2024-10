Ludimila Ferreira Ar-condicionado e só enunciado curto: estudante conta como seria o “Enem dos sonhos”

Imagina chegar no local de prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e entrar em uma sala com ar condicionado e cadeiras super confortáveis? Ou então se deparar apenas com enunciados curtinhos, fáceis de entender? Melhor que isso, só se o tema de redação fosse exatamente aquele que sua professora passou para a classe praticar uma semana antes! Na sua opinião, qual é a melhor coisa que poderia acontecer no dia de aplicação do Enem ?

A Isabella Cidrônio, da Galera Capricho, gravou este vídeo opinando sobre como seria seu Enem dos sonhos. A jovem de 16 anos mora em Manaus e vai fazer o exame este ano. Dá só uma olhada:

E o seu, como seria?

Sobre o Enem 2024

O Enem deste ano será realizado em dois domingos consecutivos – dias 3 e 10 de novembro. Cuidado com atrasos: os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, de acordo com o horário de Brasília. O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) também já divulgou o local de prova e, para acessar, basta fazer login na página do participante com o gov.br.

No primeiro domingo, os candidatos farão as provas de Ciências Humanas (45 questões de geografia, história, filosofia e sociologia) e Linguagens e Códigos (45 questões de língua portuguesa, literatura e língua estrangeira, podendo ser inglês ou espanhol, a depender do que o candidato escolheu no momento da inscrição), além da redação (um texto dissertativo-argumentativo).

No segundo domingo é a vez das provas de Ciências da Natureza (45 questões de biologia, química e física) e Matemática (45 questões).

Calendário Enem 2024

Inscrições: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Pagamento taxa de inscrição: 27 de maio a 19 de junho

27 de maio a 19 de junho Pedido de tratamento pelo nome social: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Solicitação de atendimento especializado: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Resultado do pedido de atendimento especializado: 17 de junho

17 de junho Recurso do pedido de atendimento especializado: 17 a 21 de junho

17 a 21 de junho Resultado do recurso para atendimento especializado: 27 de junho

27 de junho Aplicação das provas: 3 e 10 de novembro

3 e 10 de novembro Divulgação do gabarito: 20 de novembro

20 de novembro Divulgação do resultado: 13 de janeiro

